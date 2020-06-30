Транспорт
BFM.ruПо Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
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с чего всё началось
Аксенов написал в соцсети "ВКонтакте", что открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту стало важным вкладом в развитие экономики региона и отличным подарком крымчанам по случаю голосования по поправкам в Конституцию.РИА Новости03:37
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По Крымскому мосту смогут проезжать до 12 пар грузовых поездов в сутки - Аксенов
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