с чего всё началось

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Армия и оружие В Китае назвали слабость ядерного арсенала России 46 ракет Р-36М оснащены 460 ядерными боеголовками. Это половина от всего арсенала.

Политика Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих. 521

Авто Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей В Петербурге состоялась официальная церемония, посвящена начала строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы. 2

Политика Владимир Путин обратился к россиянам накануне общероссийского голосования Сегодня считаю необходимым сделать это вновь накануне основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию нашей страны.

Общество Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.

Здоровье В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек. 31

Политика Путин попросил россиян прийти 1 июля на голосование по поправкам Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с призывом прийти в среду, 1 июня, на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Политика Покупка С-400 у Турции обойдётся США в 10 млрд. долларов По некоторым данным, решение о продаже США российских С-400 может быть принято Турцией уже в будущем году, однако, Анкара до сих пор не прокомментировала появление подобной информации.

Общество Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. 474

Гаджеты Смартфоны Xiaomi сильно подорожают в 2021 году Согласно информации, распространяющейся в Сети, в 2021 году флагманские смартфоны Xiaomi будут стоить гораздо дороже, чем нынешние аппараты топового уровня, пишет интернет-ресурс iXBT.Подорожание коснётся устройств, работающих на базе Qualcomm. 12

Политика Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке. 415