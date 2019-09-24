По железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, передает RNS. Отмечается, что в поезде проехали представители российских СМИ. Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих рассказал, что железнодорожное сообщение по мосту планируется организовать к концу 2019 года.

По Крымскому мосту поехал первый поезд

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