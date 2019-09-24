Транспорт
Газета.RuПо Крымскому мосту поехал первый поезд
По железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, передает RNS. Отмечается, что в поезде проехали представители российских СМИ. Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих рассказал, что железнодорожное сообщение по мосту планируется организовать к концу 2019 года.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
Политика
В Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН
Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке).
Российская газета 06:58
Происшествия
Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»
Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».
Lenta.ru 04:48
Происшествия
В Кирове пресекли массовое убийство в школе
В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета 05:57
Происшествия
Кокорина оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения ПДД его супругой
По информации издания, общая сумма штрафов за нарушения ПДД, которую пришлось заплатить Кокорину, составила 30 тысяч рублей.
РИА Новости 05:15
Путешествия
Большинство россиян провели летний отпуск дома
Инициативный всероссийский опрос был проведен по телефону 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Интерфакс 04:54
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» уже стал лидером российского проката
Фильм «Тайна печати дракона» совместного российско-китайского производства в выходные возглавил прокат в России.
TV BRICS вчера в 04:10
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета вчера в 21:40
Гаджеты
40 смартфонов Xiaomi обзаведутся MIUI 11
Фирма уже опубликовала список смартфонов в 40 именований, на которых будет установлен MIUI 11.
Дни24 05:26
Политика
Киселев заявил о разочаровании от интервью с Дудем
На форуме Союза журналистов в Сочи генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о своих впечатлениях от интервью, которое с ним провел журналист Юрий Дудь.
РБК 07:04
Армия и оружие
Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков
Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4 тыс. м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.
RT на русском 07:21
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
Политика
В Кремле наблюдают за трениями между Трампом и Зеленским — Песков
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва наблюдает за «очередной серией внутриамериканских трений» между главами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
iReactor 06:16
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 22 сентября в 14:58
Политика
На Украине призвали установить морскую границу с Россией
Государственное учреждение Украины "Госгидрография" призвало высших должностных лиц государства инициировать принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между странами.
ТАСС 01:57
Армия и оружие
Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы
Delfi уточняет, что российские самолеты регулярно нарушают воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло, где проходит разделение государственной границы и таллинского района полетной информации, в котором воздушное движение обслуживает Россия.
РБК 07:20
Гаджеты
Apple развернет производство новых Mac Pro в США
Представители компании Apple намереваются развернуть производство новых Mac Pro на территории США.
Актуальные Новости 05:58
Футбол
Лионель Месси вновь признан лучшим футболистом года по версии ФИФА
Нападающий клуба «Барселона» и сборной Аргентины получил награду в шестой раз.
Эхо Москвы вчера в 19:15
Политика
Песков пояснил слова о расстреле без суда в США за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человеку выстрелили бы в голову, передает корреспондент РБК.
РБК 07:08
Политика
Названа зарплата депутата Мосгордумы
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал, что на данный момент зарплата депутата думы составляет порядка 200 тысяч рублей, при этом получают ее всего 14 человек.
РИАМО 06:36
Технологии
Роскомнадзор хочет ограничить западные онлайн-кинотеатры
Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал ввести ограничения в отношении доли иностранных онлайн-кинотеатров на российском рынке.
Культуромания 07:06
Происшествия
Следователи закрыли дело об убийстве Михаила Круга
Online47.ru вчера в 05:27
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Актер Сергей Гармаш экстренно госпитализирован в Новочеркасске, сообщил телеграм-канал 112.
Газета.Ru 04:53
Политика
Европейский суд снял санкции с Януковича
Пресс-секретарь сына экс-президента Украины Виктора Януковича Юрий Кирасир сообщил, что Европейский суд принял решение об отмене санкций в отношении политика.
Московский Комсомолец 06:18
Политика
Путин проведет переговоры с Мадуро в Москве
РИА Новости 06:06
Политика
Зеленский надеется на «мощную» встречу с Трампом
Глава украинского государства Владимир Зеленский ожидает, что встреча с американским президентом Дональдом Трампом будет мощной и предметной, сообщила во вторник пресс-служба украинского лидера.
РИА Новости 03:49
Происшествия
В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей
В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении денег из кассы на сумму более 43 млн рублей.
REGNUM 06:09
Наука
Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи
Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.
Популярная механика 21 сентября в 20:02