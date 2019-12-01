Транспорт
РБКПо Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд
Первый пассажирский поезд, который выехал из Санкт-Петербурга в Севастополь днем 23 декабря, прошел по Крымскому мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. В сообщении указывается, что поезд преодолел участок моста примерно за 20 минут и выехал на территорию полуострова.
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Видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту опубликовали в Сети
Народные новостивчера в 23:34
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