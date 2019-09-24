Транспорт
Российская газетаПо Крымскому мосту проехал тестовый поезд
Путь тестового поезда от таманского до керченского берега занял около 30 минут, уточнили в инфоцентре. После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
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