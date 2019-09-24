Путь тестового поезда от таманского до керченского берега занял около 30 минут, уточнили в инфоцентре. После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.

Политика Европейский суд отменил санкции против Януковича Европейский суд решил снять санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича, пишет «МК».

Экономика Правительство утвердило устав акционерного общества «Почта России» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении устава акционерного общества "Почта России" и передаточный акт, касающийся имущества почтового оператора.

Экономика Вывод экономики из тени оказался опасным для России По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.

Технологии Стандарты арктической спутниковой навигации впервые появятся в России Авторы рассчитывают до конца 2019 года передать документ для утверждения в Росстандарт, а затем начать работу над подготовкой "арктических" стандартов для переносных и бортовых навигационных приёмников.

Политика Решение Джонсона остановить работу парламента отменили Спикер палаты общин Джон Беркоу заявил, что парламент Великобритании продолжит работу 25 сентября несмотря на решение премьер-министра страны Бориса Джонсона приостановить текущую сессию до 14 октября.

Политика Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Футбол По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.

Кино Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.

Происшествия В Кирове предотвращено массовое убийство в школе Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова.

Шоу-бизнес Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической 54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.

Футбол Сборную России по футболу могут отстранить от ЧМ-2022 Сборную России по футболу могут не допустить к участию на чемпионате мира 2022 года.

Политика Путин проведет переговоры с Мадуро в Москве Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Экономика Путин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".

Кино В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми» "Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.

Происшествия СК назвал заказчика нападения на дом Михаила Круга Накануне в ведомстве назвали имя убийцы исполнителя — Круга застрелил член ОПГ Дмитрий Веселов, которому вместе с подельником Александром Агеевым поручили ограбить дом певца.

Политика Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".

Политика Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.

Политика В Крыму выдвинули условие для установления морской границы с Украиной Ранее украинское госучреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией об установлении морской границы, напоминает RT.

Шоу-бизнес Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Авто В Сети появились «живые» фото нового купеобразного кроссовера от Volkswagen Немецкая машиностроительная компания Volkswagen до конца текущего года должна официально представить купеобразный кроссовер, который, вероятнее всего, получит название Tylcon.