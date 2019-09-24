Транспорт
Российская газетаПо Крымскому мосту проехал тестовый поезд
Путь тестового поезда от таманского до керченского берега занял около 30 минут, уточнили в инфоцентре. После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Читать в источнике
Оценить321
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские журналисты первыми протестировали железнодорожную часть Крымского моста
Московский Комсомолец11:10
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
Политика
В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском 11:21
Политика
Полиция получила право объявлять гражданам предостережение
Сотрудник полиции сможет объявлять гражданину предостережение недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
REGNUM 05:58
Политика
ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе
Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».
ИА Новороссия вчера в 15:15
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Чешские ученые в составе сливочного масла, которым каждое утро миллионы россиян лакомятся на завтрак, нашли техническое пальмовое масло.
Вечерний курьер 03:39
Политика
Зеленский не попал в список выступающих в главном зале ГА ООН
Президента Украины Владимира Зеленского не включили в список глав государств, выступающих на Генеральной Ассамблее ООН.
Известия 09:47
Футбол
The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022
Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
RT на русском 05:42
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
RT на русском 01:08
Общество
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров
Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.
РБК 12:02
Наука
Google создал квантовый компьютер
Мой Брянск 21 сентября в 08:45
Наука
Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки
Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.
Ugpressa.ru 05:41
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
Российская газета 12:08
Происшествия
Житель Башкирии дважды изнасиловал в машине 17-летнюю племянницу
По предварительным данным, мужчина надругался над родственницей дважды: оба раза он вывозил девушку на машине в поле, где совершал в отношении нее действия сексуального характера.
ГТРК Башкортостан 10:04
Политика
Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее
В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.
РИА Новости 13:01
Кино
«Игра престолов» завоевала «Эмми» как лучший драматический сериал
Лучшим драматическим сериалом по версии премии «Эмми» стала «Игра престолов».
Росбалт 22 сентября в 23:59
Политика
Трамп назвал условие выделения финансовой помощи Украине
США не хотят нести основную нагрузку в вопросе выделения финансовой помощи Украине, Вашингтон оставляет за собой право приостановить ее, пока дополнительную поддержку Киеву не начнет предоставлять ЕС.
ТАСС 11:21
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
Газета.Ru 12:42
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Общество
Иванка Трамп появилась в Генассамблее ООН без нижнего белья
Комсомольская правда 11:33
Здоровье
Названы пять смертельных болезней страшнее рака
Известия 03:34
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Наука
Ученые выяснили, почему мозг стирает сны
Японские ученые выяснили, что влияет на процесс стирания сновидений человеческим мозгом.
Взгляд.ру 03:21
Политика
Трамп и Дуда сочли «Северный поток — 2» угрозой для Европы
Дональд Трамп и Анджей Дуда в очередной раз заявили, что «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности Европы, и «обсудили, как лучше остановить реализацию этого проекта».
REGNUM вчера в 17:02
Армия и оружие
В России появится истребитель шестого поколения
В России работают над созданием истребителя шестого поколения.
RuNews24.ru вчера в 04:54
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском 22 сентября в 19:03
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС 22 сентября в 17:37