Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаПо Крымскому мосту проехал тестовый поезд

Путь тестового поезда от таманского до керченского берега занял около 30 минут, уточнили в инфоцентре. После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
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По Крымскому мосту проехал первый поезд

URA.Ru07:50

Видео первой поездки тепловоза по ж/д части Крымского моста

РЕН ТВ08:53

Опубликовано видео проезда тестового состава по Крымскому мосту

РИА Новости08:50

Российские журналисты первыми протестировали железнодорожную часть Крымского моста

Московский Комсомолец11:10

Опубликовано видео проезда поезда по Крымскому мосту

РБК08:28

Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста

ТАСС07:16

Российские журналисты участвовали в тестовом движении поезда по Крымскому мосту

Интерфакс07:23
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:08, Вашингтон

Первую тестовую поездку через Крымский мост совершили журналисты

КП - Беларусь13:13
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:08, Вашингтон
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