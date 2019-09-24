Транспорт

Вести.RuВести.RuПо Крымскому мосту прошел тестовый поезд

Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года. Работы идут по графику, открытие железнодорожного сообщения должно состояться в декабре 2019 года.
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Российские журналисты первыми протестировали железнодорожную часть Крымского моста

Московский Комсомолец11:10

Видео первой поездки тепловоза по ж/д части Крымского моста

РЕН ТВ08:53

Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста

ТАСС07:16

По Крымскому мосту проехал первый поезд

URA.Ru07:50

Опубликовано видео проезда поезда по Крымскому мосту

РБК08:28

Опубликовано видео проезда тестового состава по Крымскому мосту

РИА Новости08:50

Российские журналисты участвовали в тестовом движении поезда по Крымскому мосту

Интерфакс07:23
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон

Первую тестовую поездку через Крымский мост совершили журналисты

КП - Беларусь13:13
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
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