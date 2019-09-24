Транспорт
Вести.RuПо Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года. Работы идут по графику, открытие железнодорожного сообщения должно состояться в декабре 2019 года.
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Российские журналисты первыми протестировали железнодорожную часть Крымского моста
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