Транспорт
КоммерсантъПо Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту. Навстречу друг другу отправились два грузовых состава «Крымских железных дорог» — один со стороны Крыма, другой из материковой части России.
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По Крымскому мосту смогут проезжать до 12 пар грузовых поездов в сутки - Аксенов
Московский Комсомолец03:02
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В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
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Общество
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Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
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Происшествия
В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
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News.ru 04:45
Происшествия
Назван четвертый потерпевший в деле устроившего ДТП Ефремова
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Общество
КПРФ обратилась к генпрокурору из-за «надомников» в Раменках
Коммунист попросил организовать проверку на предмет нарушений при проведении надомного голосования и председателя ЦИК Памфилову.
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Рудковская поздравила среднего сына с 18-летием
В понедельник среднему сыну Яны Рудковской исполнилось 18 лет. Звезда поделилась фотографиями с праздника в своем инстаграм-аккаунте.
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Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты
Дочь актрисы рассказала в Instagram, что захотела сменить прическу и отправилась в дорогой салон.
Evo-rus.com 01:12
Происшествия
Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане
Газета.Ru 02:28
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Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
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Уже три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания.
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Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля
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Коммерсантъ 04:48
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«Интер» представил новую форму с полосками в виде зигзага
Спорт-Экспресс 03:55
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Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом
Вести.Ru вчера в 23:05
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В Свердловской области выявили 276 новых носителей коронавируса
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У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
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Министр образования и науки Валерий Фальков назвал самые востребованные в нашей стране профессии.
Невские Новости вчера в 23:38
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
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ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
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Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
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«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича
Российская газета вчера в 16:42