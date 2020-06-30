Транспорт

КоммерсантъКоммерсантъПо Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение

Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту. Навстречу друг другу отправились два грузовых состава «Крымских железных дорог» — один со стороны Крыма, другой из материковой части России.
Читать в источнике
Комментировать296

Подробнее о событии

Аксёнов оценил запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту

RT на русском04:13

В Госдуме назвали преимущества для Крыма от грузового ж/д сообщения

Известия05:04

По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение

Коммерсантъ03:38

По Крымскому мосту пустили грузовые поезда

РИА Новости04:38

По Крымскому мосту открыли грузовое железнодорожное движение

Газета.Ru03:01

Развожаев: грузовое железнодорожное сообщение поможет развитию порта Севастополя

ТАСС04:55

По Крымскому мосту смогут проезжать до 12 пар грузовых поездов в сутки - Аксенов

Московский Комсомолец03:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:13, Ашберн
Политика

Мадуро дал представителю ЕС в Венесуэле 72 часа на отъезд из страны

29 июня Совет Евросоюза расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют санкции.
РБК вчера в 19:13
13
Происшествия

Тело мужчины с признаками суицида обнаружили в ковидном госпитале в Алтайском крае

Следственный комитет проводит проверку Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела 58-летнего мужчины в реанимации ковидного госпиталя Рубцовска.
АМИТЕЛ 04:52
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
604
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
456
Происшествия

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
REGNUM 04:19
1
Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,22 рубля, курс евро прибавил 0,2%, до 78,87 рубля.
ТАСС 03:08
182
Общество

ФОМ назвал процент одобривших поправки в Конституцию РФ

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля.
News.ru 04:45
Происшествия

Назван четвертый потерпевший в деле устроившего ДТП Ефремова

В деле артиста Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 04:48
Общество

КПРФ обратилась к генпрокурору из-за «надомников» в Раменках

Коммунист попросил организовать проверку на предмет нарушений при проведении надомного голосования и председателя ЦИК Памфилову.
РБК вчера в 14:46
21
Шоу-бизнес

Рудковская поздравила среднего сына с 18-летием

В понедельник среднему сыну Яны Рудковской исполнилось 18 лет. Звезда поделилась фотографиями с праздника в своем инстаграм-аккаунте.
Дни.ру 03:04
9
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
696
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты

Дочь актрисы рассказала в Instagram, что захотела сменить прическу и отправилась в дорогой салон.
Evo-rus.com 01:12
43
Происшествия

Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане

Газета.Ru 02:28
308
Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
322
Общество

Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность

Уже три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания.
Российская газета 02:21
148
Общество

Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
Политика

Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48
197
Футбол

«Интер» представил новую форму с полосками в виде зигзага

Спорт-Экспресс 03:55
Политика

Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Вести.Ru вчера в 23:05
169
Здоровье

В Свердловской области выявили 276 новых носителей коронавируса

Екатеринбург, 30 июня 2020, 10:56 — REGNUM На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 276 человек.
REGNUM 03:56
9
Общество

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
301
Происшествия

Липецкий автосалон продавал машины по завышенным ценам

ГТРК Липецк 03:52
2
Недвижимость

За год цены на новостройки в Петербурге выросли на 15,5%

Петербург попал в первую пятерку городов России по темпам роста цен на квартиры в новостройках.
Piter.tv 04:56
2
Общество

Минобрнауки назвало самые востребованные в России профессии

Министр образования и науки Валерий Фальков назвал самые востребованные в нашей стране профессии.
Невские Новости вчера в 23:38
10
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
694
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
618
Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Известия 04:47
26
Футбол

Гончаренко рассказал об атмосфере в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Газета.Ru 04:51
Футбол

«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича

Российская газета вчера в 16:42
Баскетбол

Баскетболист Швед продлил контракт с «Химками» на три сезона

ТАСС Спорт 03:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное