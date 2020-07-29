Общество

ТАССТАССВ МЧС предупредили москвичей о ливне с грозой и градом и сильном ветре

На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, напомнили в столичном главке МЧС.
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