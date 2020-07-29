Общество
ТАССВ МЧС предупредили москвичей о ливне с грозой и градом и сильном ветре
На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, напомнили в столичном главке МЧС.
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Гроза и сильный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:55
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:35, Ашберн
Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Прошедшей ночью недалеко от Минска были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании.
Моя Москва.онлайн 08:17
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
Футбол
Смолов присоединился к «Локомотиву» после аренды в «Сельте»
Смолов присоединился к основному составу «Локомотива», который начал подготовку к сезону на клубной базе в Баковке.
ProstoProSport 11:58
Армия и оружие
Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море
"Эскадрилья истребителей и элементы истребительного авиакрыла будут передислоцированы (из ФРГ - ИФ) в Италию, они будут перемещены ближе к региону Черного моря и активнее проводить там операции, а также обеспечивать ротационное развертывание на юго-восточном фланге НАТО", - сказал Эспер на пресс-конференции.
Интерфакс 10:34
Футбол
Бывший гендиректор «Химок» Иванов раскрыл подробности своего увольнения
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил "Чемпионату", что Иванову была предложена другая должность, и заверил, что расставание с "Химками" было совместным решением сторон.
Газета.Ru 12:22
Шоу-бизнес
Карпович может сняться в «Мажоре» с Прилучным вместо Разумовской
Звезда юмористического сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович возможно появится в четвертом сезоне популярного сериала "Мажор", где в главной роли снимается ее новый возлюбленный Павел Прилучный.
iReactor 07:22
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В сети некоторая часть пользователей высказалась "против". Хотя количество противников выплат пока гораздо меньше, чем их сторонников.
Уфимские Заметки 05:22
Авто
В России продают построенную для КГБ «Волгу» с мотором V8
Редкий экземпляр ГАЗ-24-34 "Волга" выставлен на продажу на российской интернет-площадке частных объявлений.
Экономика сегодня 07:19
Единоборства
Нурмагомедов проведет бой с канадцем Сен-Пьером в апреле
Российский боец Хабиб Нурмагомедов проведет бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером в апреле.
РЕН ТВ 08:00
Кино
Осенью DC Comics выпустит новый интерактивный мультфильм о Бэтмене
Лос-Анджелес, США, 29 июля 2020, 13:26 — REGNUM В сети появился первый трейлер интерактивного анимационного фильма DC Showcase's — Batman: Death in the Family.
REGNUM 06:26
Политика
В Минск начали стягивать войска
В Минск начали стягивать колонны военной техники с солдатами.
Lenta.ru 11:51
Игры
Eiyuden Chronicle за два дня собрала более двух миллионов долларов
Для работы над Eiyuden Chronicle впервые за 25 лет объединились два известных геймдизайнера: Дзюнко Кавано и Ёситака Мураяма.
Игромания.ру 12:04
Наука
Назван способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Выяснилось, что при дозировке ламп в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99% за шесть секунд, а при воздействии ламп 22 мДж/см² коронавирус почти полностью уничтожается за 25 секунд.
РИА Новости 10:16
Экономика
«Норникель» сократил производство металлов до 17%
По данным компании, во втором квартале производство всех металлов выросло по сравнению с первым кварталом.
Компания 06:50
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
REGNUM 07:20
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Футбол
«Локомотив» сообщил о переходе 18-летнего Жалолиддинова
Спорт-Экспресс 12:06
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Ведомости вчера в 07:56
Политика
Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
Lenta.ru 11:12
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
Политика
Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК Вагнера нашлись на «Миротворце»
Задержанные в Белоруссии бойцы иностранной частной военной компании (ЧВК), которых называют российскими наемниками из ЧВК Вагнера, нашлись в базе украинского сайта «Миротворец».
Lenta.ru 09:46
Армия и оружие
В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM вчера в 20:11
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 06:53
Политика
В Польше заявили о проблемах у России из-за C-400
В Польше предположили, с чем могла быть связана приостановка поставок зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" из России в Китай.
Газета.Ru 05:28