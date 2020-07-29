Общество

ТАССТАССВ МЧС предупредили москвичей о ливне с грозой и градом и сильном ветре

На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, напомнили в столичном главке МЧС.
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В Подмосковье 29 июля ожидаются грозовые ливни – МЧС

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Гроза и сильный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды

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На Москву и Подмосковье надвигается дождь с градом и сильным ветром

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МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве

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МЧС предупредило о ливне, грозе и ветре с порывами до 20 м/с в Москве вечером 29 июля

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Неизвестные сбросили белье на деревню с воздушного шара

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Турция может ввести новые ограничения из-за коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи объявил о возможности введения "радикальных" ограничительных мер общественной жизни в центральных и восточных регионах страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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В России в 1 полугодии выросла средневзвешенная цена нового автомобиля

В указанный период новая машина в России предлагалась по цене 1 676 000 рублей в среднем.
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Минтруд предложил изменить правила выплаты пенсий

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Известная телеведущая и модель Алена Водонаева призналась, что больше никогда не сможет родить.
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Определилось расписание первого тура розыгрыша Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21. Все матчи тура пройдут с 8 по 11 августа.
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Два гола Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду»

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Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

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