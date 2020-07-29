Общество
ТАССВ МЧС предупредили москвичей о ливне с грозой и градом и сильном ветре
На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, напомнили в столичном главке МЧС.
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Гроза и сильный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:55
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Спорт
Пустовойтова получила назначение на финальный турнир женской Лиги чемпионов
В число главных судей финального турнира женской Лиги чемпионов вошла россиянка Анастасия Пустовойтова, а в список ассистентов — Екатерина Курочкина, сообщает телеграм-канал РФС.
Чемпионат 16:41
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Происшествия
Неизвестные сбросили белье на деревню с воздушного шара
Неизвестные сбросили нижнее белье на посёлок в Подмосковье. Последствия инцидента засняли на видео.
7 новостей вчера в 16:32
Экономика
Норма сбережений в России во II квартале выросла до 23%
Норма сбережений (доля личных доходов населения, идущая на сбережение) в РФ во II квартале 2020 года выросла до 23%.
Urbc.Ru 01:48
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Перечислены оскорбления Меган Маркл от членов королевской семьи и слуг
В произведении, написанном светскими хроникерами Омидом Скоби и Каролин Дюран, перечислены неприятные прозвища, которые придумали родственники принца Гарри и слуги для его избранницы.
Lenta.ru 04:22
Политика
Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд
Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок.
РИА Новости 13:55
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 10,6 млн баррелей
В США коммерческие запасы нефти в за прошедшую неделю снизились на 10,611 млн баррелей, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 11:45
Футбол
Украинец Лунин станет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне
Украинский вратарь Андрей Лунин станет вторым голкипером «Реала» в следующем сезоне.
МедиаКорСеть 27 июля в 06:41
Шоу-бизнес
Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева сообщила о скорой свадьбе
Бывший муж Маргариты Грачевой в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года.
Известия 17:02
Здоровье
Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука.
Известия 16:37
Гаджеты
Xiaomi представила самые доступные и автономные Bip S Lite
За показанную около недели назад новинку Bip S Lite разработчики просят всего 50 USD (-20 долларов в сравнении с базовой моделью без литер Lite).
Srnsk 11:05
Политика
Задержанные в Белоруссии россияне попали в базу сайта «Миротворец»
Задержанные в Белоруссии россияне попали в базу скандального украинского сайта "Миротворец", сообщается на странице сайта в Facebook.
РИА Новости 14:29
Общество
Турция может ввести новые ограничения из-за коронавируса
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи объявил о возможности введения "радикальных" ограничительных мер общественной жизни в центральных и восточных регионах страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 13:02
Авто
В России в 1 полугодии выросла средневзвешенная цена нового автомобиля
В указанный период новая машина в России предлагалась по цене 1 676 000 рублей в среднем.
Tvoe-avto.com 03:34
Общество
Минтруд предложил изменить правила выплаты пенсий
Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на комментарий пресс-службы ведомства.
BFM.ru 14:51
Игры
Razer готовит набор аксессуаров в стилистике Halo Infinite
По словам вице-президента и генерального директора Razer USA Боба Олвайлера, Halo Infinite — одна из самых ожидаемых игр этого года с большим сообществом, которому интересны тематические аксессуары.
Игромания.ру 13:32
Политика
Дегтярев рассказал о принятии предложения возглавить Хабаровский край
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев практически сразу принял поступившее от президента России Владимира Путина предложение занять должность.
Известия 16:56
Шоу-бизнес
Бывшая жена Валерия Меладзе назвала брак с артистом работой
Бывшая жена Валерия Меладзе назвала брак с артистом "работой" Экс-супруга Валерия подчеркнула, что она считала свой статус "жены звезды" — настоящей работой.
Вокруг ТВ 03:44
Шоу-бизнес
Телеведущая Алена Водонаева призналась, что бесплодна
Известная телеведущая и модель Алена Водонаева призналась, что больше никогда не сможет родить.
Московский Комсомолец 05:35
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом может качнуться в любую сторону
Москва, 29 июля 2020, 15:13 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России остается сложной и может «качнуться в любую сторону».
REGNUM 08:13
Футбол
«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа
Определилось расписание первого тура розыгрыша Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21. Все матчи тура пройдут с 8 по 11 августа.
Нева Спорт 14:06
Политика
Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос, чей Крым
Кандидат в президенты отметила, что для нее это «больной вопрос». По ее мнению, обсуждение Крыма сталкивает людей.
Общественная служба новостей вчера в 14:50
Хоккей
Два гола Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду»
Встреча завершилась со счетом 5:0. Стоит отметить, что россиянин Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.
Газета.Ru 16:07
Общество
Глава ФРС назвал перспективы развития экономики США неопределенными
Перспективы развития американской экономики в настоящее время находятся в состоянии "крайней неопределенности", заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
Газета.Ru 15:05
Футбол
Смолов вернулся в «Локомотив» после аренды в «Сельте»
МК-Спорт 13:05
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32