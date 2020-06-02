Происшествия
РБКВ Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже. Участники устроили несанкционированный митинг на фоне смерти Джорджа Флойда в США. Об этом сообщает Associated Press.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
В Париже применили слезоточивый газ для разгона акции против полицейского беспредела
Комсомольская правда15:58
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Экономика
Фондовые индексы США изменяются разнонаправленно в понедельник
Президент США Дональд Трамп сказал, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.
Финмаркет вчера в 10:27
Общество
В Бурятии открываются торговые центры, зоны развлечений пока закрыты
Зоны развлечений и отдыха пока остаются закрытыми.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 09:22
Космос
Рогозин рассказал о планах по развитию космодрома Байконур
Россия планирует модернизировать на космодроме Байконур два стартовых комплекса для запусков ракет «Союз-2» и «Союз-5».
ФАН 04:31
Общество
Минпросвещения планирует очный выпускной для школьников
Выпускной вечер для школьников в этом году планируется провести в очном формате.
Росбалт вчера в 07:45
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Авто
Новый Ford Bronco испытали на бездорожье
Ещё пока не показанный новый Ford Bronco проверили на бездорожье.
SpeedMe вчера в 09:44
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество
В Госдуму внесут законопроект о выплатах для домохозяек
В Госдуму в понедельник, 1 июня, будет внесен законопроект о выплатах пособий домохозяйкам.
ТК Звезда 31 мая в 19:45
Здоровье
Врач израильской клиники счел бессмысленным ношение масок на улице
Ношение маски на улице не причиняет вреда здоровью, однако бессмысленно и дискомфортно.
Lenta.ru 21:09
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия 21:38
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета 21:30
Шоу-бизнес
Поклонников поразили снимки 45-летней модели в бикини
Фотографии 45-летней шведской модели Виктории Сильвстедт в белом бикини восхитили поклонников.
РЕН ТВ 09:50
Происшествия
Еще два человека скончались от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области на утро 3 июня 2020 года коронавирус выявлен у 2447 человек.
Областная газета (г. Иркутск) 22:08
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Хоккей
Омский «Авангард» подпишет финского защитника
Менеджмент хоккейного клуба "Авангард" готовится подписать контракт с финским защитником Оливером Каски.
Новый Омск вчера в 01:10
Политика
Председатель совета директоров Twitter оставил пост
Председатель совета директоров американской компании Twitter Омид Кордестани 1 июня покинул свою должность, которую займет бывший финансовый директор корпорации Google Патрик Пичетт.
ТАСС 18:50
Шоу-бизнес
«Я горжусь своими жирами»: Виктория Боня высказалась о фигуре
Последние несколько месяцев звезда Instagram делилась с фолловерами своей проблемой: по словам Виктории, она не могла набрать вес .
WMJ.ru 12:34
Технологии
Эксперт рассказала о небезопасных приложениях в смартфоне
Менеджер по телекоммуникациям агентства «Фавитон» Кристина Каримова рассказала, чтобы минимизировать риски, не нужно скачивать приложения через браузер, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 21:40
Здоровье
В Иркутской области тестирование на антитела начнется в середине июня
Иркутская область вошла в число 28 регионов, где с середины июня за счет федеральных средств определенные группы населения будут тестировать на антитела к COVID-19 с целью прогнозирования дальнейшей ситуации.
SIA.ru 03:58
Технологии
Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы
Anonsens вчера в 19:36
Происшествия
В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 21:32
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Piter.tv 01:29
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Политика
Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами
Министр промышленности России Денис Мантуров заявил, что Россия имеет четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:12
Экономика
Аналитики зафиксировали снижение расходов на ЖКХ в апреле в России
Траты на квартплату в апреле снизились в среднем на 14%. В то время как расходы на газ увеличились на 10%, а электроэнергию — на 1%.
RT на русском 21:23
Происшествия
В Норильске введен режим ЧС из-за крупной утечки нефтепродуктов
Российская газета вчера в 06:56