Французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже. Участники устроили несанкционированный митинг на фоне смерти Джорджа Флойда в США. Об этом сообщает Associated Press.

В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

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