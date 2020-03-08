Общество

Российская газетаРоссийская газетаПо ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново

Девушка, которая предложила президенту взять ее в жены, когда глава государства общался с жителями у поликлиники в Иваново, передала записку Владимиру Путину.
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О чем написала в записке россиянка, предложившая Путину взять ее в жены

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Цена нефти Brent упала до $31,74

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
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Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге

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Драка произошла между болельщиками и судьями на турнире ACA Young Eagles 12 по ММА (смешанные единоборства) в Черкесске.
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Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

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"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
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РИА Новости вчера в 21:42
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия вчера в 16:11
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Оператор польского участка газопровода Ямал — Европа опубликовал проект новых правил транспортировки газа.
Евразия Daily 06 марта в 09:14
Армия и оружие

Сирийцы забросали камнями колонну Америки

Piter.tv вчера в 12:34
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В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрированы в России за последние сутки, заразившиеся находятся в Калининградской, Московской и Белгородской областях.
ТАСС вчера в 08:45
Армия и оружие

Афганистан пригрозил талибам наступлением, если те продолжат атаки

Министр обороны Афганистана Асадулла Халид заявил, что если боевики исламистского движения "Талибан" (запрещено в РФ) не прекратят атаки до конца недели, правительственные силы перейдут из обороны в наступление.
Интерфакс вчера в 18:01
Энергетика

Bloomberg: Эр-Рияд может нарастить добычу нефти

Саудовская Аравия в апреле может увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg.
Экономика сегодня 07 марта в 23:37
Общество

Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru 00:09
Общество

Во Владивосток спецрейсом прибыли иностранные дипломаты из Пхеньяна

Специальный рейс Air Koryo доставил во Владивосток иностранных дипломатов из Пхеньяна (Корейская Народно-Демократическая Республика), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.
Российская газета 00:45
Культура

Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости

По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Shraibikus News вчера в 05:26
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Коми

Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
ТАСС 07 марта в 17:22
Технологии

Названа опасность телефонов и компьютеров для мозга

Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, что приведет к развитию маразма и депрессии.
Lenta.ru 07 марта в 22:46
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери

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News.ru 07 марта в 12:36
Армия и оружие

Миссия Италии, ФРГ и Греции выполнит наблюдательный полет над Россией

В рамках Международного договора по открытому небу совместная миссия Италии, Германии и Греции совершит наблюдательный полет над российской территорией, передает издание "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Газета.Ru 00:53
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала о попытке суицида во время беременности

Певица Надежда Бабкина призналась, что пыталась совершить самоубийство на девятом месяце беременности.
Газета.Ru вчера в 02:58
Шоу-бизнес

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Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей.
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Общество

Малышева рассказала о своих сыновьях, которые перебрались в США

ToDay News Ufa вчера в 11:22
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Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минских соглашениях

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на предложение Украины «перенести» пункты минских соглашений.
Телеканал 360° 07 марта в 17:47
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой

Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
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ВОЗ: коронавирус распространился на 101 страну

Коронавирус нового типа, появившейся в китайском Ухане в конце прошлого года, распространился на 101 страну.
ТК Звезда вчера в 18:35
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Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости вчера в 09:35
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Бывший украинский шпион Асеев о Донбассе: мы проиграли эту войну

Журналист Станислав Асеев, осужденный в ДНР за шпионаж, признал, что Киев проиграл войну за Донбасс.
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«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» в матче АПЛ

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