Общество
Российская газетаПо ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново
Девушка, которая предложила президенту взять ее в жены, когда глава государства общался с жителями у поликлиники в Иваново, передала записку Владимиру Путину.
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Стало известно содержание записки, которую девушка из Иванова передала Путину
Телеканал 360°вчера в 11:16
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