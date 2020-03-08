Девушка, которая предложила президенту взять ее в жены, когда глава государства общался с жителями у поликлиники в Иваново, передала записку Владимиру Путину.

По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново

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