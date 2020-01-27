Энергетика
Life.ruПо «Турецкому потоку» поставили первый миллиард кубометров газа
"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа. Об этом говорится в сообщении компании.
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с чего всё началось
"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, говорится в сообщении российского газового холдинга. "Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% - на турецко-болгарскую границу", - отмечается в сообщении.ТАСС09:37
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