"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, говорится в сообщении российского газового холдинга. "Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% - на турецко-болгарскую границу", - отмечается в сообщении.

с чего всё началось

"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа. Об этом говорится в сообщении компании.

По «Турецкому потоку» поставили первый миллиард кубометров газа

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