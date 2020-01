Полный список смартфонов, поддерживающих iOS 14: iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone SE 2 iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS Max iPhone XS iPhone XR iPhone X iPhone 8 Plus iPhone 8 iPhone 7 Plus iPhone 7 iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE Что касается iPadOS 14, то Apple откажется от поддержки некоторых старых планшетов.