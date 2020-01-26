По газопроводу «Турецкий поток» поставлен первый миллиард кубометров газа, из них 54% — в Турцию, заявили в пресс-службе «Газпрома».

По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа

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