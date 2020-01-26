Энергетика
RT на русскомПо «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа
По газопроводу «Турецкий поток» поставлен первый миллиард кубометров газа, из них 54% — в Турцию, заявили в пресс-службе «Газпрома».
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром» поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа
Московский Комсомолецвчера в 10:00
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:31, Ашберн
Общество
Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая
Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Политика
Эксперт: Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе
Эксперт отметил, что период мировой гегемонии США уходит в прошлое, поэтому радикально меняется и модель американо-польских отношений, что вызывает фрустрацию в Варшаве.
Происшествия
Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках
В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Экономика
Зафиксировано снижение доли малого бизнеса в экономике
В национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство" указано, что доля малого бизнеса в российской экономике должна уверенно расти и превысить 32,5% к 2024 году.
Шоу-бизнес
Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, якобы пропавшая в мексиканском Канкуне, нашлась. Она заявила, что уезжала в джунгли, чтобы набраться сил.
Общество
Самый богатый человек Украины купил особняк бывшего короля Бельгии
Ахметова называют самым богатым человеком на Украине.
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Политика
Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов
Это первый случай, когда российская внешняя разведка рассекретила имена сразу нескольких своих выдающихся сотрудников-нелегалов.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Политика
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ
Армия и оружие
В ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Общество
Король Бельгии признал внебрачную дочь после ДНК-теста
Бывший король Бельгии Альберт II признал себя биологическим отцом художницы Дельфины Боэль (Delphine Boël).
Энергетика
Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
Политика
Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
Теннис
Федерер в пяти сетах добыл путевку в полуфинал Australian Open
В полуфинале Федерер оспорит путевку в решающий матч Australian Open с победителем матча Новак Джокович – Милош Раонич.
Происшествия
Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям
Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Конституционный суд поручил пересмотреть приговор Константину Котову
Конституционный суд (КС) потребовал пересмотреть приговор активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций (ст. 212.1 Уголовного кодекса).
Политика
Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке
Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Общество
Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»
Верховный суд Нидерландов подтвердил право России использовать бренд водки «Столичная» на территории Бенилюкса.
Здоровье
Стрижка налысо и памперсы: китайские медсестры рассказали о борьбе с коронавирусом в Китае
Музыка
Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Происшествия
Горевший траулер «Энигма Астралис» в Охотском море ищут 11 судов
Рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот", откуда частями отправляют во Владивосток.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.