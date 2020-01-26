Энергетика

RT на русскомRT на русскомПо «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа

По газопроводу «Турецкий поток» поставлен первый миллиард кубометров газа, из них 54% — в Турцию, заявили в пресс-службе «Газпрома».
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Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

Известиявчера в 09:58

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«Газпром» поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Московский Комсомолецвчера в 10:00

«Газпром» поставил первый миллиард кубометров газа по «Турецкому потоку»

ТАССвчера в 13:42

Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

Интерфаксвчера в 09:50

«Газпром» поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Finam.Ruвчера в 09:40

По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа

RT на русскомвчера в 09:40
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