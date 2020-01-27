Энергетика

RT на русскомRT на русскомПо «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа

По газопроводу «Турецкий поток» поставлен первый миллиард кубометров газа, из них 54% — в Турцию, заявили в пресс-службе «Газпрома».
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«Газпром» поставил первый миллиард кубометров газа по «Турецкому потоку»

ТАСС13:42

По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа

RT на русском09:40

«Газпром» поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Московский Комсомолец10:00

Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

Известия09:58

Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

Интерфакс09:50

«Газпром» поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Finam.Ru09:40

По «Турецкому потоку» прокачан первый миллиард кубометров газа

Российская газета10:01
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 16:50, Ашберн
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Перейти к решительным мерам для выхода из тени и развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего, производственных направлений: по примеру Казахстана освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса, — процитировал документ ТАСС.
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Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Общество

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Российский футболист Дмитрий Тарасов опубликовал в своем Instagram пост, где упомянул строительство детской областной больницы в Оренбургской области.
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«Динамо Киев» разгромило «Динамо Брест» в товарищеском матче

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Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

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Принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию

Напоминаем, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде на вилле, за которой круглосуточно наблюдают журналисты.
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Коронавирус стал причиной роста продаж симулятора пандемии Plague Inc

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