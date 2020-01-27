Энергетика
RT на русскомПо «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа
По газопроводу «Турецкий поток» поставлен первый миллиард кубометров газа, из них 54% — в Турцию, заявили в пресс-службе «Газпрома».
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Экономика
Мишустину предложили освободить от налогов малый бизнес на три года
Перейти к решительным мерам для выхода из тени и развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего, производственных направлений: по примеру Казахстана освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса, — процитировал документ ТАСС.
Футбол
Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку
Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, подтвердил интерес «Аугсбурга» к футболисту.
Шоу-бизнес
PR-директор Натальи Андрейченко заявил о ее пропаже в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко, исполнительница главных ролей в фильмах «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания», уехала в Мексику и не выходит на связь.
Политика
Мишустин назначил главу государственной мусорной компании
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главу государственной мусорной компании «Российский экологический оператор».
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Общество
МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году
Ущерб от экономических преступлений в России в 2019 году составил 447,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД РФ.
Политика
Иссахар попросила Путина о помиловании
Экономика
Счетная палата РФ указала на риски финансовой системы РФ
Развитие финансового рынка РФ не соответствует масштабам российской экономики, а самому финансовому сектору присущи значительные риски, говорится в отчете Счётной палаты по итогам анализа реализации основных направлений развития финрынка РФ за 2016-2018 годы.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
Футбол
Слуцкий пошутил про елку, сравнив ее с футболистом
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем передачи «Вечерний Ургант».
Общество
Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе
Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Футболист Тарасов написал о строительстве больницы в Оренбурге
Российский футболист Дмитрий Тарасов опубликовал в своем Instagram пост, где упомянул строительство детской областной больницы в Оренбургской области.
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Культура
Опубликованы итоги работы Мединского на посту министра культуры
Кампания по защите отечественного кино от Голливуда стала одним из основных направлений деятельности Мединского на посту министра культуры.
Политика
«Выставил себя идиотом»: политолог оценил речь Зеленского в Польше
Русофобская речь в духе Петра Порошенко, произнесенная Владимиром Зеленским в ходе визита в Польшу, помогла ему в третий раз за неделю выставить себя человеком недалекого ума, заявил политолог, Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Шоу-бизнес
Близкая подруга Пелагеи раскрыла новые детали развода певицы
Накануне Александра Соколова, близкая подруга артистки, выступила с опровержением ряда новостей в СМИ о том, что певица якобы «оттяпала» у Ивана Телегина после разрыва дом за 75 миллионов рублей.
Футбол
«Динамо Киев» разгромило «Динамо Брест» в товарищеском матче
В турецком Белеке прошел товарищеский матч между белорусским и украинским "Динамо".
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию
Напоминаем, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде на вилле, за которой круглосуточно наблюдают журналисты.
Игры
Коронавирус стал причиной роста продаж симулятора пандемии Plague Inc
Plague Inc. представляет собой стратегический симулятор пандемии, который предлагает геймерам заразить в выбранной стране «нулевого пациента» и впоследствии, контролируя болезнь, добиться её максимального распространения, заразив и убив всех людей.
Игры
Официально: «История Сэма» для Metro: Exodus выйдет 11 февраля
Скриншоты дополнения Февраль станет важным месяцем для «Метро»: 15 числа «Исход» готовится к релизу в Steam, а 28 числа сборник Metro: Redux появится на Nintendo Switch.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей
Здоровье
Онколог назвал первые признаки рака кожи
Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Общество
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Здоровье
Казахстан решил приостановить безвизовый режим для граждан КНР
Премьер Казахстана Аскар Мамин поручил правительству приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны для транзитных пассажиров из Китая, сообщает пресс-служба премьера.
Здоровье
В Винницкой области закрываются школы из-за эпидемии гриппа
В Винницкой области Украины 13 школ закрылись на карантин из-за увеличения количества заболевших гриппом и ОРВИ.
Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой
В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Армия и оружие
Штаб ВСУ заявил о задержании «диверсанта ДНР» в Донбассе
Разведчики ВСУ задержали в Донбассе "диверсанта ДНР".