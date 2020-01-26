Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаПо «Турецкому потоку» прокачан первый миллиард кубометров газа

По газопроводу "Турецкий поток" прокачан первый миллиард кубометров природного газа.
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«Газпром» поставил первый миллиард кубометров газа по «Турецкому потоку»

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По «Турецкому потоку» прокачан первый миллиард кубометров газа

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