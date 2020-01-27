Российская компания "Газпром" поставила по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, о чем сообщила на официальном сайте в понедельник, 27 января. 54% от этого объема топлива было поставлено в Турцию, еще 46% — на турецко-болгарскую границу.

По «Турецкому потоку» пустили первый миллиард кубометров газа

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