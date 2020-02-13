Армия и оружие

РБКРБКПо американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар

Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января. Тогда иранцы атаковали лагерь Аль-Асад к северу от Багдада. Ответственность за случившееся взял на себя Тегеран, сообщивший, что это ответ на смерть Сулеймани.
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По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар

РБК14:12

Американская военная база в Ираке подверглась ракетному удару

RT на русском13:31

СМИ: используемая США иракская военная база в Киркуке подверглась ракетной атаке

ТАСС13:56

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке

РИА Новости16:06

Sky News: по военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Газета.Ru13:30

В Ираке ракетами обстреляна военная база США

Российская газета13:24

От ракетной атаки базы США в Киркуке никто не пострадал

REGNUM14:37
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На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.
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Ролевая игра «Pathfinder: Wrath of the Righteous» получит пошаговый бой

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Ученые из Университета Росарио в Боготе (Колумбия) обнаружили останки огромной черепахи, которая обитала в Южной Америке в период между 7 и 13 миллионами лет назад.
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В Астрахани учительницу обвиняют в интимной связи с учеником

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Патруль США убил подростка во время конфликта с гражданскими в Сирии

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