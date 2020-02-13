Армия и оружие
РБКПо американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар
Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января. Тогда иранцы атаковали лагерь Аль-Асад к северу от Багдада. Ответственность за случившееся взял на себя Тегеран, сообщивший, что это ответ на смерть Сулеймани.
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Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Футбол
Вадим Евсеев: «Задача „Уфы“ не поменялась — остаться в премьер-лиге»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» отметил, что задача команды на этот сезон остается прежней — сохранение прописки в РПЛ.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло на 116 человек
Число жертв коронавируса COVID-2019 в китайской провинции Хубэй возросло на 116 человек.
Хоккей
«Сибирь» впервые с 2016 года вышла в плей-офф КХЛ
Авто
Стала известна дата начала продаж нового Volkswagen Polo в РФ
По информации журналистов, новый Volkswagen Polo поступит в продажу в июне.
Политика
Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой
Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой материал про отдых Зеленского в Омане.
Спорт
Российские конькобежки стали вторыми в командном спринте на ЧМ
На третьем месте расположилась сборная Польши. Польские спортсменки преодолели дистанцию за 1 минуту 25, 378 секунд.
Экономика
Соратник самого успешного инвестора в мире обвинил китайцев в тупости
Чарли Мангер, замглавы инвестиционной компании Berkshire Hathaway, возглавляемой самым успешным в мире инвестором Уорреном Баффетом, обвинил китайских трейдеров в тупости.
Политика
Власти Казахстана прокомментировали посты внука Назарбаева
Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что посты внука Назарбаева Айсултана в фейсбуке были написаны под влиянием сторонних людей, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Политика
Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17
Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
Происшествия
СК возбудил дело после смерти ребенка в красноярской больнице
Следователи возбудили уголовные дела после смерти двухлетнего ребенка в красноярской больнице, который, по версии СК, не дождался лекарства из-за отсутствия финансирования, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
Политика
Путин отказался вводить понятия «родитель №1» и «родитель №2»
Президент России Владимир Путин отказался вводить в стране понятия "родитель №1" и "родитель №2" вместо "папа" и "мама".
Политика
Генпрокурор США пожаловался, что твиты Трампа мешают ему работать
Генпрокурор США Уильям Барр пожаловался, что заявления президента США Дональда Трампа в сети микроблогов Twitter «мешают ему работать», передает телеканал ABC News.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Общество
Amazon через суд заблокировала контракт Microsoft с Пентагоном
Исполнение контракта между Microsoft и Пентагоном стоимостью $10 млрд временно остановлено по решению суда, сообщает 13 февраля телеканал CNBC.
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии
"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Культура
Захарова призналась в неуважении к Собчак
Футбол
Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в Instagram
Космос
Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
Экономика
Мишустин назвал очень дорогой ипотеку в России
Мишустин призвал сделать так, чтобы у банков не было возможности «накручивать» ипотечные ставки путем оптимизации операционных затрат и внутренних резервов банков, а также уточнения правил кредитования застройщиков и уменьшения стоимости фондирования.
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Общество
Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз».
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.