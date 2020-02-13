Армия и оружие

РБКРБКПо американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар

Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января. Тогда иранцы атаковали лагерь Аль-Асад к северу от Багдада. Ответственность за случившееся взял на себя Тегеран, сообщивший, что это ответ на смерть Сулеймани.
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