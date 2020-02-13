Армия и оружие
РБКПо американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар
Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января. Тогда иранцы атаковали лагерь Аль-Асад к северу от Багдада. Ответственность за случившееся взял на себя Тегеран, сообщивший, что это ответ на смерть Сулеймани.
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Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию.
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Двукратный олимпийский чемпион, российский биатлонист Евгений Устюгов обвиняется Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) в предполагаемом нарушении антидопинговых правил, говорится на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
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Малком: хочу стать идолом в «Зените»
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Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес после недавних событий в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Столтенберг угрожает ответом НАТО на «развертывание ракет 9М729»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ответит на «развертывание ракет 9М729», соблюдая контроль над вооружениями.
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
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Армия и оружие
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Несколько групп боевиков сумели пробить брешь в обороне САА в районе упомянутого Мизназа.
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Врачи в КНР начали переливать больным пневмонией кровь с антителами
Плазма крови доноров проходит специальную процедуру по инактивации опасных вирусов, после чего вводится тяжело больному пациенту.
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Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
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Общество
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Армия и оружие
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«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
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В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
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Местные жители заметили на улице не только съемочную команду, но и Марго Робби в красном платье, которая исполняет роль суперзлодейки Харли Квинн.