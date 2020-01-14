Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаПо американской базе в Ираке нанесен ракетный удар

По военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются американские военнослужащие, был нанесен ракетный удар, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Ас-Сумария".
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