Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъВоенная база США в Ираке подверглась ракетной атаке

Военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, подверглась ракетной атаке, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона. По его словам, было выпущено не менее шести ракет.
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Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке

Коммерсантъ18:43

СМИ: аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане подвергся ракетному обстрелу

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Press TV: Ракетный удар по военной базе США в Ираке нанес Иран

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