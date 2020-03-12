По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

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