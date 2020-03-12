Армия и оружие

Вести.RuВести.RuПо базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
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Помпео и Рааб призвали привлечь к ответственности виновных в обстреле военной базы в Ираке

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В Ираке осудили атаку на базу Эт-Таджи

RT на русском00:28

США и Британия осудили обстрел базы коалиции в Ираке

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В США и Британии потребовали наказать виновных в обстреле базы в Ираке

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Коалиция США подтвердила гибель трех военных в Ираке

Известиявчера в 19:26

Опубликовано видео ракетного удара по американской базе в Ираке

РЕН ТВвчера в 16:41

При ударе по базе США в Ираке погибли два американца и британец

Взгляд.рувчера в 16:40
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 02:19, Ашберн
Происшествия

В Чите члены банды «Ключевские» получили от 23 до 25 лет колонии

РИА Новости 01:40
Политика

Глава МИД Польши высказался за улучшение отношений с Россией

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о важности улучшения отношений с Россией, выразив надежду, что странам удастся найти общий язык.
РИА Новости вчера в 21:40
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Власти ЕС законодательно решат проблему ремонта гаджетов

Комиссия ЕС в своём заявлении отмечает, что, таким образом, закон ограничит использование «одноразовых устройств», решит проблему «преждевременного устаревания» гаджетов и запретит практику «уничтожения непроданных товаров длительного пользования».
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Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Происшествия

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 10 марта в 23:24
Политика

Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

США запретят въезд из стран Евросоюза, начиная с 13 марта.
Ведомости вчера в 21:16
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
Технологии

Опровергнута популярная модель возникновения Луны

Ученые из Университета Нью-Мексико обнаружили, что Земля и Луна различаются по составу изотопов кислорода, что опровергает популярную гипотезу возникновения естественного спутника.
Lenta.ru 02:05
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru вчера в 19:34
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Экономика

В США предсказали новый мировой экономический кризис

Вашингтон, 12 марта 2020, 08:56 — REGNUM Предсказавший мировой экономический кризис 2008 года американский экономист Джесси Коломбо предупредил о приближении нового экономического краха.
REGNUM 01:56
Политика

Госдума одобрила обнуление сроков Путина

В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.
Тайга.инфо 10 марта в 09:59
Общество

Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела

Как сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, о переводе файлов дела попросила группа адвокатов, защищающих обвиняемого россиянина Олега Пулатова.
РИА Новости 02:06
Экономика

Оценено влияние курса рубля на стоимость медицинских товаров

Российская ассоциация аптечных сетей оценила влияние изменений с курсом рубля на стоимость медицинских товаров.
Lenta.ru 01:11
Происшествия

Летевший из Иркутска в Москву самолет вынужденно сел в Кемерово

Газета.Ru 00:47
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm вчера в 12:21
Наука

Секрет долголетия голых землекопов заключается в митохондриях

МедиаПоток 10 марта в 07:59
Экономика

Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
РИА Новости вчера в 17:59
Общество

В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами

Власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек.
RT на русском вчера в 16:57
Общество

Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

Интерфакс вчера в 10:43
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
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Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты за границу

Россиян предупредили о подорожании авиаперелетов за границу из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро после падения цен на нефть.
Известия 10 марта в 17:49
Общество

Роскачество выявило небезопасные презервативы

Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
REGNUM 02:08
Армия и оружие

Сирийские военные обнаружили тюрьму и суд боевиков в пригороде Алеппо

Сирийские военные обнаружили в освобожденном от террористов городе Аль-Касимия в провинции Алеппо тюрьму и «шариатский суд», где боевики приговаривали местных жителей в том числе к смертной казни.
Известия вчера в 22:25
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В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК вчера в 14:38
Футбол

«Интер» отправлен на карантин из-за коронавируса у игрока «Ювентуса»

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Газета.Ru вчера в 21:05
Общество

«Яндекс» сформировал совет Фонда общественных интересов

В совет Фонда общественных интересов компании «Яндекс» вошли 11 человек, его возглавила руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, передает ТАСС со ссылкой на источник.
РБК 01:39
Экономика

Индекс Dow Jones упал более чем на 5% после объявления пандемии

Основные фондовые индексы США снижаются на 5% после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Ведомости вчера в 14:33
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