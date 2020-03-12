Армия и оружие
Вести.RuПо базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
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Политика
Глава МИД Польши высказался за улучшение отношений с Россией
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о важности улучшения отношений с Россией, выразив надежду, что странам удастся найти общий язык.
Гаджеты
Власти ЕС законодательно решат проблему ремонта гаджетов
Комиссия ЕС в своём заявлении отмечает, что, таким образом, закон ограничит использование «одноразовых устройств», решит проблему «преждевременного устаревания» гаджетов и запретит практику «уничтожения непроданных товаров длительного пользования».
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Политика
Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы
США запретят въезд из стран Евросоюза, начиная с 13 марта.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Технологии
Опровергнута популярная модель возникновения Луны
Ученые из Университета Нью-Мексико обнаружили, что Земля и Луна различаются по составу изотопов кислорода, что опровергает популярную гипотезу возникновения естественного спутника.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Экономика
В США предсказали новый мировой экономический кризис
Вашингтон, 12 марта 2020, 08:56 — REGNUM Предсказавший мировой экономический кризис 2008 года американский экономист Джесси Коломбо предупредил о приближении нового экономического краха.
Политика
Госдума одобрила обнуление сроков Путина
В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.
Общество
Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела
Как сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, о переводе файлов дела попросила группа адвокатов, защищающих обвиняемого россиянина Олега Пулатова.
Экономика
Оценено влияние курса рубля на стоимость медицинских товаров
Российская ассоциация аптечных сетей оценила влияние изменений с курсом рубля на стоимость медицинских товаров.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Наука
Секрет долголетия голых землекопов заключается в митохондриях
Экономика
Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса
На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
Общество
В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами
Власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек.
Общество
Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты за границу
Россиян предупредили о подорожании авиаперелетов за границу из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро после падения цен на нефть.
Общество
Роскачество выявило небезопасные презервативы
Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
Армия и оружие
Сирийские военные обнаружили тюрьму и суд боевиков в пригороде Алеппо
Сирийские военные обнаружили в освобожденном от террористов городе Аль-Касимия в провинции Алеппо тюрьму и «шариатский суд», где боевики приговаривали местных жителей в том числе к смертной казни.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Футбол
«Интер» отправлен на карантин из-за коронавируса у игрока «Ювентуса»
Миланский "Интер" предпринял шаги для защиты от коронавируса, команда была отправлена на карантин, сообщает официальный сайт команды.
Общество
«Яндекс» сформировал совет Фонда общественных интересов
В совет Фонда общественных интересов компании «Яндекс» вошли 11 человек, его возглавила руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Экономика
Индекс Dow Jones упал более чем на 5% после объявления пандемии
Основные фондовые индексы США снижаются на 5% после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.