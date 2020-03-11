Армия и оружие
Вести.RuПо базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
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Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Игры
Официально анонсирован PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn для ПК
Официально объявлено о выходе одного из лучших эксклюзивов для PlayStation 4 - Horizon Zero Dawn для ПК.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Энергетика
Минэнерго РФ назвало приемлемый для Москвы уровень цен на нефть
Москва, 11 марта 2020, 23:15 — REGNUM Российскую Федерацию устраивают цены на нефть в районе $45−55 за баррель — такой уровень цен позволяет реализовывать долгосрочные проекты по добыче черного золота в Арктике.
Армия и оружие
Боевики сбили в Сирии российский беспилотник «Орлан-10»
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Здоровье
Второй человек в мире излечился от ВИЧ
Как сообщают врачи, пациента вылечили не лекарства от ВИЧ, а стволовые клетки от рака, который тоже у него был.
Футбол
Финал Кубка Испании перенесен из-за коронавируса
Королевская испанская футбольная федерация приняла решение о переносе финала Кубка Испании в связи с распространением коронавируса.
Экономика
Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.
Политика
В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом
Все необходимые меры предосторожности в Кремле принимаются, заверил Песков. "Внимательно следим за развитием ситуации", - подчеркнул он.
Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Политика
Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил
Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак после заседания контактной группы в Минске.
Киберспорт
Боевой пропуск появится в World of Tanks
Здоровье
Украинские власти вводят трехнедельный общегосударственный карантин
На карантин закрываются все учебные заведения на трехнедельный срок.
Спорт
Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
Игры
Ремастер Saints Row: The Third для PS4 и Xbox One может выйти 7 мая
Экономика
Индекс Dow Jones упал на 5% после новостей о пандемии коронавируса
Фондовые индексы США 11 марта опустились на 4,5-5% после новостей о признании нового коронавируса пандемией.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Политика
Совбез ООН принял резолюцию по соглашению США и талибов
Политика
Украина закрывает три четверти погранпереходов из-за коронавируса
Украина с четверга, 12 марта, сокращает число работающих пунктов пропуска на границе с 219 до 49 в рамках ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса Covid-19, заявил премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге по итогам заседания правительства страны 11 марта.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Единоборства
Емельяненко описал бой с Кадыровым
Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Футбол
Почеттино может возглавить мадридский «Реал»
Экс-наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино претендует на пост главного тренера мадридского "Реала".
Экономика
Валютная паника на Украине — Нацбанк распродает гривну
Для удержания гривны от обвала 350 млн долларов продал Нацбанк Украины 11 марта, сообщается на страничке Нацбанка в Facebook.
Происшествия
Российский военный погиб в ДТП в Сирии
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Общество