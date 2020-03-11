По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Общество В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.

Энергетика Минэнерго РФ назвало приемлемый для Москвы уровень цен на нефть Москва, 11 марта 2020, 23:15 — REGNUM Российскую Федерацию устраивают цены на нефть в районе $45−55 за баррель — такой уровень цен позволяет реализовывать долгосрочные проекты по добыче черного золота в Арктике.

Здоровье Второй человек в мире излечился от ВИЧ Как сообщают врачи, пациента вылечили не лекарства от ВИЧ, а стволовые клетки от рака, который тоже у него был.

Футбол Финал Кубка Испании перенесен из-за коронавируса Королевская испанская футбольная федерация приняла решение о переносе финала Кубка Испании в связи с распространением коронавируса.

Экономика Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.

Политика Госдума поддержала обнуление президентских сроков Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.

Политика Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак после заседания контактной группы в Минске.

Спорт Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.

Политика Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

Политика Украина закрывает три четверти погранпереходов из-за коронавируса Украина с четверга, 12 марта, сокращает число работающих пунктов пропуска на границе с 219 до 49 в рамках ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса Covid-19, заявил премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге по итогам заседания правительства страны 11 марта.

Единоборства Емельяненко описал бой с Кадыровым Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.

Экономика Валютная паника на Украине — Нацбанк распродает гривну Для удержания гривны от обвала 350 млн долларов продал Нацбанк Украины 11 марта, сообщается на страничке Нацбанка в Facebook.