Армия и оружие

Вести.RuВести.RuПо базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
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Американцы и британец погибли в Ираке

Lenta.ru16:55

СМИ сообщили о гибели трех человек на военной базе США в Ираке

Известия16:31

СМИ сообщили о трех погибших при ракетном ударе по базе США в Ираке

Аргументы и Факты16:59

Два американца, один британец погибли при обстреле военной базы в Ираке

ТАСС16:51

При ударе по базе США в Ираке погибли два американца и британец

Взгляд.ру16:40

При ударе по военной базе в Ираке погибли два американца и британец

RT на русском16:32

Американская база в Ираке подверглась ракетной атаке

РИА Новости16:26
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Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Газета.Ru 16:01
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Официально анонсирован PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn для ПК

Официально объявлено о выходе одного из лучших эксклюзивов для PlayStation 4 - Horizon Zero Dawn для ПК.
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Общество

Группа Lindemann из-за вируса даст в Москве два концерта вместо одного

РБК 12:45
Общество

В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 13:41
Политика

Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
РИА Новости 11:36
Энергетика

Минэнерго РФ назвало приемлемый для Москвы уровень цен на нефть

Москва, 11 марта 2020, 23:15 — REGNUM Российскую Федерацию устраивают цены на нефть в районе $45−55 за баррель — такой уровень цен позволяет реализовывать долгосрочные проекты по добыче черного золота в Арктике.
REGNUM 16:15
Армия и оружие

Боевики сбили в Сирии российский беспилотник «Орлан-10»

Вечерний курьер 11:31
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Здоровье

Второй человек в мире излечился от ВИЧ

Как сообщают врачи, пациента вылечили не лекарства от ВИЧ, а стволовые клетки от рака, который тоже у него был.
Плюс один +1 вчера в 12:01
Футбол

Финал Кубка Испании перенесен из-за коронавируса

Королевская испанская футбольная федерация приняла решение о переносе финала Кубка Испании в связи с распространением коронавируса.
LiveSport.ru 13:09
Экономика

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.
РИА Новости 06:50
Политика

В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом

Все необходимые меры предосторожности в Кремле принимаются, заверил Песков. "Внимательно следим за развитием ситуации", - подчеркнул он.
Российская газета 15:12
Политика

Госдума поддержала обнуление президентских сроков

Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Коммерсантъ вчера в 09:22
Политика

Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил

Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак после заседания контактной группы в Минске.
RT на русском 16:25
Киберспорт

Боевой пропуск появится в World of Tanks

News.ru 09:36
Здоровье

Украинские власти вводят трехнедельный общегосударственный карантин

На карантин закрываются все учебные заведения на трехнедельный срок.
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Спорт

Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
РИА Новости 06:28
Игры

Ремастер Saints Row: The Third для PS4 и Xbox One может выйти 7 мая

Игромания.ру 08:53
Экономика

Индекс Dow Jones упал на 5% после новостей о пандемии коронавируса

Фондовые индексы США 11 марта опустились на 4,5-5% после новостей о признании нового коронавируса пандемией.
DP.RU 13:38
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК 08:01
Политика

Совбез ООН принял резолюцию по соглашению США и талибов

РИА Новости вчера в 16:31
Политика

Украина закрывает три четверти погранпереходов из-за коронавируса

Украина с четверга, 12 марта, сокращает число работающих пунктов пропуска на границе с 219 до 49 в рамках ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса Covid-19, заявил премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге по итогам заседания правительства страны 11 марта.
Фонтанка.Ру 12:05
Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM вчера в 13:22
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Емельяненко описал бой с Кадыровым

Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Lenta.ru вчера в 12:24
Футбол

Почеттино может возглавить мадридский «Реал»

Экс-наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино претендует на пост главного тренера мадридского "Реала".
Sport.ru вчера в 08:29
Экономика

Валютная паника на Украине — Нацбанк распродает гривну

Для удержания гривны от обвала 350 млн долларов продал Нацбанк Украины 11 марта, сообщается на страничке Нацбанка в Facebook.
Красная весна 15:28
Происшествия

Российский военный погиб в ДТП в Сирии

Коммерсантъ 16:25
Общество

Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

Интерфакс 10:43
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:40
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Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Интерфакс 11:41
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