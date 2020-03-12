Армия и оружие

Вести.RuВести.RuПо базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Читать в источнике
Комментировать128

Подробнее о событии

Глава Ирака осудил атаку на военную базу Эт-Таджи

REGNUM20:57

При ударе по базе США в Ираке погибли два американца и британец

Взгляд.ру16:40

Джонсон прокомментировал атаку на базу США в Ираке

RT на русском20:16

Ирак осудил обстрел военной базы Таджи

РИА Новости19:58

Джонсон осудил ракетный обстрел военной базы Эт-Таджи в Ираке

ТАСС19:52

Опубликовано видео ракетного удара по американской базе в Ираке

РЕН ТВ16:41

Коалиция США подтвердила гибель трех военных в Ираке

Известия19:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 23:16, Ашберн
Здоровье

Роспотребнадзор призвал не ездить в час пик на общественном транспорте

Роспотребнадзор рекомендует из-за распространения коронавируса не посещать общественные места: ТЦ, стадионы и общественный транспорт.
SMINEWS в Подольске 12:13
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Экономика

Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
РИА Новости 17:59
Политика

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
ТАСС 18:25
Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Российская газета 21:18
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Шоу-бизнес

«Мисс Екатеринбург-2009» Ирина Антоненко стала гостем шоу «Вечерний Ургант»

"Мисс Екатеринбург-2009" и "Мисс Россия-2010" Ирина Антоненко, сыгравшая главную роль в сериале "Магомаев", стала гостем шоу "Вечерний Ургант".
Областная газета 22:53
Баскетбол

НБА приостановила сезон из-за заражения игрока «Юты» коронавирусом

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон из-за вспышки коронавируса, сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru 23:05
Энергетика

Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%

Стоимость нефти марки Brent снижается в четверг более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 22:07
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru 12:44
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ 22:18
Общество

Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

РИА Новости 20:01
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 21:55
Происшествия

Российский военный погиб в ДТП в Сирии

Военнослужащий вооруженных сил России погиб в ДТП в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Коммерсантъ 16:25
Футбол

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
РБК 18:44
Технологии

В процессорах Intel нашли неустранимую уязвимость

Эксперты заметили, что новая неустранимая уязвимость распространяется на процессоры Intel.
Lenta.ru 13:09
Биатлон

Сборная России может сняться с этапа КМ по биатлону в Осло

Через несколько дней после завершения Кубка мира состоится чемпионат России по биатлону, поэтому возможен отказ от участия в этапе в Осло.
Pravda.Ru 10:31
Транспорт

Новосибирские перевозчики пожаловались на дефицит трекеров в «Платоне»

По словам Трунаева, компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» [оператор системы «Платон»] не может предоставить перевозчикам бортовые трекеры.
РБК Новосибирск 05:40
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост 21:23
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
iReactor вчера в 19:06
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК 14:59
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
РИА Новости 16:48
Общество

«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые

Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Shraibikus News 10:08
Политика

США запретят въезд из Европы на 30 дней

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретят въезд из Европы на 30 дней.
RT на русском 21:39
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Армия и оружие

Сирийские военные обнаружили тюрьму и суд боевиков в пригороде Алеппо

Сирийские военные обнаружили в освобожденном от террористов городе Аль-Касимия в провинции Алеппо тюрьму и «шариатский суд», где боевики приговаривали местных жителей в том числе к смертной казни.
Известия 22:25
Общество

Visa позволит клиентам банков удалять данные карт со сторонних сайтов

Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками.
РБК 22:00
Футбол

Агент: Божовича боссу «Амкара» посоветовал строитель. Сказал, что он крутой тренер

Не знаю, с чего вдруг они об этом заговорили, но строитель сказал ему, что в Сербии есть тренер по имени Миодраг Божович и он очень крутой.
Чемпионат 12:28
Футбол

У футболиста «Ювентуса» диагностировали коронавирус

Российская газета 18:53
Общество

В Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

В среду, 11 марта, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал отели перенести начало туристического сезона на более поздний период из-за борьбы с распространением коронавируса.
Аргументы недели 14:57
ещё по теме
Главное