Армия и оружие
Вести.RuПо базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
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Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить в час пик на общественном транспорте
Роспотребнадзор рекомендует из-за распространения коронавируса не посещать общественные места: ТЦ, стадионы и общественный транспорт.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Экономика
Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса
На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
Политика
Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе
Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Шоу-бизнес
«Мисс Екатеринбург-2009» Ирина Антоненко стала гостем шоу «Вечерний Ургант»
"Мисс Екатеринбург-2009" и "Мисс Россия-2010" Ирина Антоненко, сыгравшая главную роль в сериале "Магомаев", стала гостем шоу "Вечерний Ургант".
Баскетбол
НБА приостановила сезон из-за заражения игрока «Юты» коронавирусом
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон из-за вспышки коронавируса, сообщает официальный сайт Лиги.
Энергетика
Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
Стоимость нефти марки Brent снижается в четверг более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Происшествия
Российский военный погиб в ДТП в Сирии
Военнослужащий вооруженных сил России погиб в ДТП в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Футбол
Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
Технологии
В процессорах Intel нашли неустранимую уязвимость
Эксперты заметили, что новая неустранимая уязвимость распространяется на процессоры Intel.
Биатлон
Сборная России может сняться с этапа КМ по биатлону в Осло
Через несколько дней после завершения Кубка мира состоится чемпионат России по биатлону, поэтому возможен отказ от участия в этапе в Осло.
Транспорт
Новосибирские перевозчики пожаловались на дефицит трекеров в «Платоне»
По словам Трунаева, компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» [оператор системы «Платон»] не может предоставить перевозчикам бортовые трекеры.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
Общество
«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые
Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Политика
США запретят въезд из Европы на 30 дней
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретят въезд из Европы на 30 дней.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Армия и оружие
Сирийские военные обнаружили тюрьму и суд боевиков в пригороде Алеппо
Сирийские военные обнаружили в освобожденном от террористов городе Аль-Касимия в провинции Алеппо тюрьму и «шариатский суд», где боевики приговаривали местных жителей в том числе к смертной казни.
Общество
Visa позволит клиентам банков удалять данные карт со сторонних сайтов
Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками.
Футбол
Агент: Божовича боссу «Амкара» посоветовал строитель. Сказал, что он крутой тренер
Не знаю, с чего вдруг они об этом заговорили, но строитель сказал ему, что в Сербии есть тренер по имени Миодраг Божович и он очень крутой.
Футбол
У футболиста «Ювентуса» диагностировали коронавирус
Общество
В Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
В среду, 11 марта, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал отели перенести начало туристического сезона на более поздний период из-за борьбы с распространением коронавируса.