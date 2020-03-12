Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПо базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Агентство Reuters сообщило, что жертвами обстрела могли стать два американца и один британец. О ракетной атаке на иракскую военную базу ранее рассказал в своем Twitter официальный представитель антитеррористической Коалиции во главе с США полковник Майлз Кэггинс.
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