Общество
Первое антикоррупционное СМИПо числу миллиардеров Россия заняла четвертое место в мире
Россия занимает в этом топе четвертое место со 114 миллиардерами, чьи доходы были подтверждены официально. Пятое место этого топа делят между собой Швейцария и Великобритания, где живут по 100 миллиардеров.
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с чего всё началось
На конец 2019 года в мире насчитывалось 2 825 миллиардеров, это на 221 человека (8,5 процента) больше, чем в 2018 году, сообщила 30 июня аналитическая компания Wealth-X.Российская газетавчера в 13:14
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Исследование: Количество миллиардеров на планете рекордно увеличилось в 2019 году
БИЗНЕС Onlineвчера в 12:47
Число миллиардеров в мире достигло рекордных показателей в 2019 году
Комсомольская правдавчера в 13:12
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Политика
Губернатор Миссисипи разрешил изменить флаг штата из-за протестов
Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата, из-за того что на нем присутствует символика Конфедерации — объединения южных штатов США, поддерживающих рабство, во время Гражданской войны в XIX веке.
Известия вчера в 20:29
Политика
ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции
ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции после обработки 0,79% обработки протоколов.
Газета.Ru 07:59
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Здоровье
Россия начнет поставлять в другие страны лекарство от COVID-19
Предприятие станет результатом партнерства РФПИ, суверенного фонда РФ и группы компаний "P-Фарм".
Российская газета 00:00
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Политика
Правительство Казахстана представило план введения карантина с 5 июля на 14 дней
Кабинет министров Казахстана представил план введения карантина из-за коронавируса с 5 июля сроком на 14 дней с возможностью дальнейшего продления.
ТАСС 08:42
Авто
В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry
Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.
Новые автомобили вчера в 11:52
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Шоу-бизнес
Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
Общество
Музеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге
Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля.
Известия вчера в 16:52
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
Энергетика
Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ.
РИА Новости 07:36
Общество
Ким Чен Ын взорвал межкорейский офис из-за непристойных фото жены
По данным издания, Ким Чен Ын пришел в бешенство, когда увидел листовки оскорбительного характера с изображением своей супруги Ли Соль Чжу, после чего якобы распорядился взорвать межкорейский офис связи в городе Кэсон, который использовался для переговоров с Сеулом.
ФАН 06:36
Общество
У 89-летнего экс-главы «Формулы-1» Экклстоуна родился сын
Жена бывшего главы «Формулы-1» 89-летнего Берни Экклстоуна родила сына, сообщает в среду, 1 июля, швейцарское издание Blick.
Известия 08:26
Общество
На посетившую Дивеевский монастырь Волочкову составили протокол
На балерину Анастасию Волочкову, посетившую Дивеевский монастырь, составили административный протокол, сообщает издание "Подъем".
Газета.Ru 29 июня в 08:14
Технологии
«Яндекс.Лавка» откажется от бумажных пакетов в пользу пластиковых
В компании уверены, что пластиковые пакеты экологичнее бумажных. Об этом рассказала экотренер Надежда Васякина на своей странице в Facebook.
Retailer.ru 08:38
Политика
В России проходит основной день голосования по поправкам к Конституции
Само голосование длится уже неделю, однако 1 июля было объявлено главной датой плебисцита.
Эхо Москвы 01:03
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Футбол
Лондонский «Арсенал» продлил контракт с 18-летним вингером Букайо Сака
Лондонский "Арсенал" подписал новый долгосрочный контракт с английским футболистом Букайо Сака, сообщается на сайте команды.
РИА Новости 08:32
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
Политика
МИД РФ: сообщений о нарушениях на голосовании за рубежом не поступало
Голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации за рубежом проходит спокойно, без нарушений, сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов.
Политическая Экспертиза 08:24
Политика
Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
ТАСС 06:34
Политика
В Кремле объяснили голосование Путина без маски
Позже стало известно, что участие в голосовании принял и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он также был без маски и перчаток.
Lenta.ru 06:21
Политика
NYT: Имеются доказательства сговора России с талибами
У разведки США имеются доказательства связи России и талибов. Об этом 30 июня сообщила американская газета The New York Times.
МонаВиста 02:56
Футбол
Бахтиер Зайнутдинов: «Мечтаю выиграть трофей вместе с „Ростовом“»
Думаю, пару игроков в РПЛ мы точно увидим.
ФК Ростов 07:00
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40