с чего всё началось

Россия занимает в этом топе четвертое место со 114 миллиардерами, чьи доходы были подтверждены официально. Пятое место этого топа делят между собой Швейцария и Великобритания, где живут по 100 миллиардеров.

По числу миллиардеров Россия заняла четвертое место в мире

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