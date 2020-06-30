Общество
Первое антикоррупционное СМИПо числу миллиардеров Россия заняла четвертое место в мире
Россия занимает в этом топе четвертое место со 114 миллиардерами, чьи доходы были подтверждены официально. Пятое место этого топа делят между собой Швейцария и Великобритания, где живут по 100 миллиардеров.
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с чего всё началось
На конец 2019 года в мире насчитывалось 2 825 миллиардеров, это на 221 человека (8,5 процента) больше, чем в 2018 году, сообщила 30 июня аналитическая компания Wealth-X.Российская газетавчера в 13:14
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Число миллиардеров в мире достигло рекордных показателей в 2019 году
Комсомольская правдавчера в 13:12
Исследование: Количество миллиардеров на планете рекордно увеличилось в 2019 году
БИЗНЕС Onlineвчера в 12:47
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Количество просмотров клипа южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That превысило предыдущий рекорд K-Pop-коллектива BTS по числу просмотров на YouTube.
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Как объяснил глава Ferrari Маттиа Бинотто, из-за неутешительных итогов тестов команде пришлось пересмотреть глобальную тактику развития шасси, а коронавирус не позволил подготовить новые элементы не раньше третьего Гран При.
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«Росатом» готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя
«Росатом» заказал испытания новейших моделей космических двигателей нового поколения. Их проведение запланирована на текущий год.
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Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
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В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
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Российская газета вчера в 10:40
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Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
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Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
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РЕН ТВ 05:40
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С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
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Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Общество
В ЦИК уточнили явку на голосовании по Конституции
Явка на общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ на 10:00 1 июля составила 55,27%, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Twitter.
Rambler News Service 03:58
Общество
С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т»
С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика «трех Т». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Lenta.ru 02:14
Армия и оружие
Жители Триполи погибают под пытками боевиков ПНС Ливии
Сегодня выяснилось, что в ходе пыток Таир погиб.
ФАН 05:34
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Канье Уэст выпустил новый клип о коронавирусе и Black Lives Matter
Канье Уэст выпустил новый клип, в котором затронул две основные проблемы, захлестнувшие США в 2020 году.
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Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Общество
В Молдове пенсионеры, которые продолжают работать, с сегодняшнего дня могут обратиться с требованием о пересчете выплат
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КП - Молдова 05:47
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 29 июня в 09:10
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Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
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Сильное возгорание удалось потушить спустя несколько часов. По предварительным данным пострадавших при пожаре — нет.
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Финансы
Курс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей
Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов.
Коммерсантъ вчера в 11:15
Армия и оружие
В МИД Украины признали «высокой» вероятность вторжения России
В Киеве считают, что нападение России на Украину неизбежно.
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Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
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Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Телепорт вчера в 12:55
Общество
В Тульской области за сутки выявили еще 76 носителей коронавируса
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РИА Новости вчера в 07:20
Футбол
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РБК 05:49
Энергетика
Россия и Белоруссия пришли к пониманию по вопросу о цене на газ
Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе преодоления споров по цене на газ.
Lenta.ru 05:14