с чего всё началось

Россия занимает в этом топе четвертое место со 114 миллиардерами, чьи доходы были подтверждены официально. Пятое место этого топа делят между собой Швейцария и Великобритания, где живут по 100 миллиардеров.

По числу миллиардеров Россия заняла четвертое место в мире

Автоспорт Ferrari привезет в Шпильберг машину в спецификации зимних тестов Как объяснил глава Ferrari Маттиа Бинотто, из-за неутешительных итогов тестов команде пришлось пересмотреть глобальную тактику развития шасси, а коронавирус не позволил подготовить новые элементы не раньше третьего Гран При.

Политика Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости. 1,5K

Политика В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik. 475

Политика Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе. 175

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 15

Общество В ЦИК уточнили явку на голосовании по Конституции Явка на общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ на 10:00 1 июля составила 55,27%, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Twitter.

Общество С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т» С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика «трех Т». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. 85

Музыка Канье Уэст выпустил новый клип о коронавирусе и Black Lives Matter Канье Уэст выпустил новый клип, в котором затронул две основные проблемы, захлестнувшие США в 2020 году.

Происшествия В Грязях Липецкой области ночью тушили сильный пожар Сильное возгорание удалось потушить спустя несколько часов. По предварительным данным пострадавших при пожаре — нет.

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 620

Общество ОП Мордовии опровергла сообщение о вбросе бюллетеней в Саранске Ранее в нескольких СМИ был опубликован сюжет местной телекомпании о ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ, в ходе которого якобы был продемонстрирован момент вброса нескольких бюллетеней на участке №568 во время придомового голосования в Саранске. 4