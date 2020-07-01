Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Первое антикоррупционное СМИПервое антикоррупционное СМИ

По числу миллиардеров Россия заняла четвертое место в мире

Россия занимает в этом топе четвертое место со 114 миллиардерами, чьи доходы были подтверждены официально. Пятое место этого топа делят между собой Швейцария и Великобритания, где живут по 100 миллиардеров.В источнике
С чего всё началось
На конец 2019 года в мире насчитывалось 2 825 миллиардеров, это на 221 человека (8,5 процента) больше, чем в 2018 году, сообщила 30 июня аналитическая компания Wealth-X.
Российская газетавчера в 13:14
Подробнее о событии

Число миллиардеров в мире достигло рекорда. Россия — в числе лидеров

URA.Ruвчера в 16:53

Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня

РБКвчера в 15:24

Исследование: Количество миллиардеров на планете рекордно увеличилось в 2019 году

БИЗНЕС Onlineвчера в 12:47

В мире рекордно выросло число миллиардеров

Российская газетавчера в 13:14

Число миллиардеров в мире достигло рекордных показателей в 2019 году

Комсомольская правдавчера в 13:12

Число миллиардеров в мире рекордно выросло за 2019 год

Взгляд.рувчера в 13:03

Российские миллиардеры подошли к обнулению во всеоружии

Коммерсантъвчера в 15:05
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Американский истребитель F-16 разбился в Южной Каролине

Как сообщает пресс-служба авиабазы Шоу, авария произошла 30 июня в 23:30 в штате Южная Каролина "Во время катастрофы самолет выполнял обычную учебную миссию, на борту находился один пилот", - говорится в официальном сообщении.
Российская газета11:50
34
Реклама

Трамп назвал историю о сговоре России с талибами выдумкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинение России в финансировании движения «Талибан» (запрещено в РФ) для убийства американских военных в Афганистане является выдумкой, чтобы навредить ему и Республиканской партии.
Коммерсантъ09:59
15

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия11:38
41
Реклама

В Германии распустили роту спецназа из-за экстремистских настроений

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения, призвав рассматривать это не как наказание, а как второй шанс на исправление ситуации.
РИА Новости11:04
4
Реклама
Реклама