По числу миллиардеров Россия заняла четвертое место в мире

Комсомольская правда 10

Россия занимает в этом топе четвертое место со 114 миллиардерами, чьи доходы были подтверждены официально. Пятое место этого топа делят между собой Швейцария и Великобритания, где живут по 100 миллиардеров.