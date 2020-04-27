Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19. В КНР, по данным Университета Джона Хопкинса, в данный момент насчитывается 83,9 тысячи заболевших.

Происшествия Еще два человека в Ростовской области умерли от коронавируса Еще два человека умерли от коронавируса в Ростовской области. Новые случаи смертей выявили в Мартыновском и Волгодонском районах 27 апреля.

Политика Путин призвал регионы обеспечить готовность к режиму ЧС Борьба с коронавирусной инфекцией не должна ослаблять внимание властей к другим угрозам для жизни и безопасности людей, передает ОТР заявление Владимира Путина на совещании по ситуации с паводками и пожарами в России. 114

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 4

Общество Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного. 215

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 1,2K

Хоккей Нападающие Андрей Попов и Антон Глинкин покидают «Трактор» У Андрея Попова и Антона Глинкина заканчиваются контракты с «Трактором», оба игрока покидают челябинский клуб.

Общество На майские праздники въезд в Нижегородскую область будет ограничен Въезд в Нижегородскую область в майские праздники будет ограничен - только по пропускам, об этом «Проспекту» сообщили 27 апреля в пресс-службе главы региона и местного правительства. 548

Футбол Видео с реакцией Агуэро на промах своей копии в FIFA 20 стало вирусным После промаха Агуэро схватился за голову, как и его прототип в игре. Этот момент попал на видео, после чего ролик стал вирусным в сети.

Гаджеты Флагманы Huawei 2019 года предлагаются со скидкой до 15 000 рублей Китайская компания Huawei предложила скидку в 15 000 рублей на флагманские смартфоны, которые вышли в прошедшем году.