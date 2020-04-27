Коронавирус
Вести.RuПо числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19. В КНР, по данным Университета Джона Хопкинса, в данный момент насчитывается 83,9 тысячи заболевших.
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Общество
50% петербуржцев являются бессимптомными носителями коронавируса
По оценкам специалистов Роспотребнадзора, почти 50% жителей северной столицы являются бессимптомными носителями вируса.
Санкт-Петербургские ведомости 07:40
Происшествия
Еще два человека в Ростовской области умерли от коронавируса
Еще два человека умерли от коронавируса в Ростовской области. Новые случаи смертей выявили в Мартыновском и Волгодонском районах 27 апреля.
Московский Комсомолец 09:25
Политика
Путин призвал регионы обеспечить готовность к режиму ЧС
Борьба с коронавирусной инфекцией не должна ослаблять внимание властей к другим угрозам для жизни и безопасности людей, передает ОТР заявление Владимира Путина на совещании по ситуации с паводками и пожарами в России.
Общественное телевидение России 08:14
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:04
Космос
Житель Приморья увидел «поезд Илона Маска» в небе над озером Ханка
ВЕСТИ: Приморье вчера в 19:58
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Общество
Власти Москвы объяснили аннулирование некоторых цифровых пропусков
Часть цифровых пропусков в Москве была аннулирована после проверки, а не в результате сбоя.
Известия 10:14
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Космос
SpaceX вывел на испытания новый прототип Starship
Популярная механика 25 апреля в 04:34
Здоровье
Названо условие быстрого снятия карантинных ограничений на Украине
Отмену карантинных ограничений на Украине раньше срока допустил главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Live24 02:38
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
Попова назвала самоизоляцию единственным путем «избежать проблем».
РБК 08:52
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
Коммерсантъ 08:43
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
Российскому самолету не разрешили сесть на Фиджи для вывоза туристов
Эвакуационный рейс, который должен был 27 апреля забрать россиян с Фиджи, не состоялся. Власти острова отказали самолету в посадке.
Телеканал 360° 07:54
Гаджеты
Oppo и Vivo вытеснили Huawei на 3 место рынка Китая
Марки смартфонов Oppo и Vivo смогли вытеснить продукцию Huawei на 3 место по уровню востребованности на рынке Китая.
Актуальные Новости 07:53
Хоккей
Нападающие Андрей Попов и Антон Глинкин покидают «Трактор»
У Андрея Попова и Антона Глинкина заканчиваются контракты с «Трактором», оба игрока покидают челябинский клуб.
Чемпионат 08:36
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала возможные сроки режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24" назвала предложения продлить режим самоизоляции справедливыми.
РИА Новости 10:31
Политика
Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
Московский Комсомолец 07:13
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
Россия не станет платить Британии 76 млн рублей по делу Смычковского
Британский суд намерен взыскать с России £830 тысяч (76,2 млн рублей по курсу ЦБ) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому.
News.ru 01:37
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Общество
На майские праздники въезд в Нижегородскую область будет ограничен
Въезд в Нижегородскую область в майские праздники будет ограничен - только по пропускам, об этом «Проспекту» сообщили 27 апреля в пресс-службе главы региона и местного правительства.
Провинция.ру 09:25
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Общество
Вологодская область вводит электронные пропуска для въезда в регион
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил ввести электронные пропуска для въезда в регион.
Газета.Ru 09:55
Футбол
Видео с реакцией Агуэро на промах своей копии в FIFA 20 стало вирусным
После промаха Агуэро схватился за голову, как и его прототип в игре. Этот момент попал на видео, после чего ролик стал вирусным в сети.
Спорт-Экспресс вчера в 16:56
Общество
Источники сообщили о смерти главы «Металлоинвеста» Андрея Варичева
Глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев скончался в возрасте 52 лет от двусторонней пневмонии, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
Интерфакс 10:31
Гаджеты
Флагманы Huawei 2019 года предлагаются со скидкой до 15 000 рублей
Китайская компания Huawei предложила скидку в 15 000 рублей на флагманские смартфоны, которые вышли в прошедшем году.
OAnews 08:46
Общество
Шойгу досрочно завершил учебный год в образовательных учреждениях МО
Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Министерства обороны.
РЕН ТВ 10:18