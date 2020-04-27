Коронавирус
Вести.RuПо числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19. В КНР, по данным Университета Джона Хопкинса, в данный момент насчитывается 83,9 тысячи заболевших.
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Политика
SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону
Россия заняла четвертое место в мире по объему военных расходов в 2019 году с затратами в размере 65,1 миллиарда долларов (рост на 4,5 процента).
РИА Новости вчера в 22:35
Происшествия
Полиция проверит видео задержания москвича с собакой
Вечерняя Москва вчера в 21:52
Авто
Петербургский завод Hyundai продолжит работу в одну смену
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завод Hyundai возобновляет свою работу в Петербурге.
Gazeta.SPb 05:00
Общество
Пропускной режим вводится на границах Алтайского края
На всех дорогах межрегионального значения Алтайского края появятся пропускные пункты для въезжающих в Алтайский край и выезжающих из региона.
Алтайская правда 05:29
Общество
«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса
Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции.
РБК 05:49
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Общество
Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики.
RT на русском 04:23
Путешествия
Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
Космос
Житель Приморья увидел «поезд Илона Маска» в небе над озером Ханка
ВЕСТИ: Приморье вчера в 19:58
Политика
Путин во вторник проведет совещание по коронавирусу с губернаторами
Президент России Владимир Путин обсудит ситуацию с коронавирусом на совещании с губернаторами регионов.
iReactor 05:45
Здоровье
В Краснодаре почти 300 приезжих находятся в обсерваторах
В четырех обсерваторах Краснодара пребывают 276 человек из других городов, приехавшие в край после начала карантина.
KrasnodarMedia 05:53
Кино
Какой подвиг лёг в основу телесериала «Джульбарс»
RT на русском 25 апреля в 09:15
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Футбол
СМИ: «Наполи» может продать Лосано ради покупки Азмуна
Итальянский футбольный клуб «Наполи» может продать мексиканского форварда Ирвинга Лосано ради покупки у петербургского «Зенита» иранского нападающего Сердара Азмуна.
RT на русском 06:05
Политика
Мишустин: варианты изменения ограничительных мер представят Путину в ближайшее время
Правительство в ближайшее время представит президенту России Владимиру Путину варианты изменения ограничительных мер, основанные на рекомендациях экспертов.
ТАСС 05:57
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры
СМИ сообщили, что квартира, которую совсем недавно артистка подарила Бари Алибасову, уже ему не принадлежит.
Kleo.ru 04:08
Общество
В Тульской области еще 69 жителей заразились коронавирусом
Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекций.
Тульские Известия 03:59
Религия
Челябинская епархия с 29 апреля закрывает храмы для прихожан
Некоторые богослужения, включая вечерние службы, по решению митрополита, в храмах области не проводили уже после Пасхи, с 20 апреля.
Эхо Москвы в Челябинске 04:43
Здоровье
Коронавирус на Украине: зафиксировано более 9 тысяч случаев
Число летальных случаев достигло 220. Днём ранее на Украине было зафиксировано 492 новых случая.
Свободная Пресса 02:27
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Хоккей
Лучший вратарь века Третьяк отпраздновал свое 68-летие
Discover24 04:36
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Общество
Непродовольственные магазины открыли в Липецкой области
С понедельника, 27 апреля, возобновили работу непродовольственные магазины.
Kursk.com 02:09
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
Происшествия
В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом
Известия 25 апреля в 03:20