Коронавирус

Вести.RuВести.RuПо числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай

Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19. В КНР, по данным Университета Джона Хопкинса, в данный момент насчитывается 83,9 тысячи заболевших.
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По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай

Вести.Ru04:32

Россия обошла Китай по количеству заражённых коронавирусом

Сиб.фм03:55

Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

Ведомости04:09

Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

Lenta.ru04:02

Россия обогнала Китай по количеству заболевших коронавирусом

Ёлдаш03:59

Россия обогнала Китай по количеству заразившихся коронавирусом

Коммерсантъ03:51

Россия обогнала Китай по числу заболевших COVID-19

Интерфакс04:10
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Политика

SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону

Россия заняла четвертое место в мире по объему военных расходов в 2019 году с затратами в размере 65,1 миллиарда долларов (рост на 4,5 процента).
РИА Новости вчера в 22:35
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Происшествия

Полиция проверит видео задержания москвича с собакой

Вечерняя Москва вчера в 21:52
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Авто

Петербургский завод Hyundai продолжит работу в одну смену

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завод Hyundai возобновляет свою работу в Петербурге.
Gazeta.SPb 05:00
Общество

Пропускной режим вводится на границах Алтайского края

На всех дорогах межрегионального значения Алтайского края появятся пропускные пункты для въезжающих в Алтайский край и выезжающих из региона.
Алтайская правда 05:29
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Общество

«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса

Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции.
РБК 05:49
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Общество

В Свердловской области введут обязательный масочный режим

Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
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Общество

Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики.
RT на русском 04:23
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Путешествия

Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса

По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
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Космос

Житель Приморья увидел «поезд Илона Маска» в небе над озером Ханка

ВЕСТИ: Приморье вчера в 19:58
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Политика

Путин во вторник проведет совещание по коронавирусу с губернаторами

Президент России Владимир Путин обсудит ситуацию с коронавирусом на совещании с губернаторами регионов.
iReactor 05:45
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Здоровье

В Краснодаре почти 300 приезжих находятся в обсерваторах

В четырех обсерваторах Краснодара пребывают 276 человек из других городов, приехавшие в край после начала карантина.
KrasnodarMedia 05:53
Кино

Какой подвиг лёг в основу телесериала «Джульбарс»

RT на русском 25 апреля в 09:15
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Общество

Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
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Футбол

СМИ: «Наполи» может продать Лосано ради покупки Азмуна

Итальянский футбольный клуб «Наполи» может продать мексиканского форварда Ирвинга Лосано ради покупки у петербургского «Зенита» иранского нападающего Сердара Азмуна.
RT на русском 06:05
Политика

Мишустин: варианты изменения ограничительных мер представят Путину в ближайшее время

Правительство в ближайшее время представит президенту России Владимиру Путину варианты изменения ограничительных мер, основанные на рекомендациях экспертов.
ТАСС 05:57
Здоровье

Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России

В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
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Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском вчера в 09:36
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Общество

PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко

Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
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Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры

СМИ сообщили, что квартира, которую совсем недавно артистка подарила Бари Алибасову, уже ему не принадлежит.
Kleo.ru 04:08
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Общество

В Тульской области еще 69 жителей заразились коронавирусом

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекций.
Тульские Известия 03:59
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Религия

Челябинская епархия с 29 апреля закрывает храмы для прихожан

Некоторые богослужения, включая вечерние службы, по решению митрополита, в храмах области не проводили уже после Пасхи, с 20 апреля.
Эхо Москвы в Челябинске 04:43
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Здоровье

Коронавирус на Украине: зафиксировано более 9 тысяч случаев

Число летальных случаев достигло 220. Днём ранее на Украине было зафиксировано 492 новых случая.
Свободная Пресса 02:27
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Политика

Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

Известия вчера в 10:47
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Хоккей

Лучший вратарь века Третьяк отпраздновал свое 68-летие

Discover24 04:36
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Кино

Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru 01:17
1,2K
Общество

Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории

Коммерсантъ 02:06
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Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
3,4K
Общество

Непродовольственные магазины открыли в Липецкой области

С понедельника, 27 апреля, возобновили работу непродовольственные магазины.
Kursk.com 02:09
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Общество

В Госдуме высказались против переноса майских праздников

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
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Происшествия

В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом

Известия 25 апреля в 03:20
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