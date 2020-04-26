На эти и многие другие вопросы редакции «АиФ» в эксклюзивном интервью ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин тоже тестируется Виталий Цепляев, "АиФ": Дмитрий Сергеевич, где сейчас находится президент?

с чего всё началось

Названы регионы с самыми высокими показателями смертности пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает ТАСС. Лидером по данному показателю оказалась Псковская область, где летальность составила 6,45 процента.

Названы регионы с самой высокой смертностью пациентов с коронавирусом

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