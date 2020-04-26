Коронавирус
Lenta.ruНазваны регионы с самой высокой смертностью пациентов с коронавирусом
Названы регионы с самыми высокими показателями смертности пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает ТАСС. Лидером по данному показателю оказалась Псковская область, где летальность составила 6,45 процента.
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с чего всё началось
На эти и многие другие вопросы редакции «АиФ» в эксклюзивном интервью ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин тоже тестируется Виталий Цепляев, "АиФ": Дмитрий Сергеевич, где сейчас находится президент?Аргументы и Факты00:00
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
Политика
Песков заявил, что попасть к Путину без теста на коронавирус нельзя
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попасть к российскому лидеру Владимиру Путину без тестов на коронавирус нельзя.
RT на русском 03:41
Общество
На Среднем Урале подтвердили 59 новых случаев заражения коронавирусом
Ранее у приезжих не было коронавируса, что подтверждено документами. Теперь в регионе зафиксировано 454 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:00
Общество
Японская компания готова обсуждать с «Союзмультфильмом» права на Чебурашку
Как ранее заявила председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, студия планирует заняться вопросом возврата прав на использование образа Чебурашки с японской стороной, поскольку они были переданы предыдущим руководством 16 лет назад, а сейчас между российской и японской сторонами существуют серьезные разногласия по поводу срока действия договора и его условий.
ТАСС 01:43
Общество
Компании здравоохранения и культуры могут попасть в списки системообразующих
Предприятия в сфере здравоохранения и культуры могут попасть в списки системообразующих компаний.
Псковское агентство информации 04:27
Авто
Новое купе BMW 2-Series появилось на фото
Больше подробностей о новом купе BMW 2-й серии появится ближе к премьере, которая состоится в конце 2020-го или уже в 2021 году.
Автоновости дня 01:33
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Общество
Россия обошла Китай по числу зараженных коронавирусом
В России коронавирусом заразились 87 147 человек, в то время, как в Китае, по данным ВОЗ, на данный момент зафиксировано 84338 случаев инфицирования.
РИА Новости 04:33
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
Гаджеты
Опубликовано ещё больше изображений материнских плат MSI для Comet Lake-S
Несколько выше в иерархии MSI занимает место материнская плата MPG Z490 Gaming Carbon WiFi.
3DNews 03:36
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты снятия ограничений для бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в ближайшие дни подготовить предложения по постепенной отмене ограничений работы индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий, введенных ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 04:18
Происшествия
Водитель в Омске врезался в группу людей во время незаконных автогонок
Омск, 26 апреля 2020, 18:31 — REGNUM Обстоятельства инцидента с наездом на людей во время незаконных автогонок устанавливают сотрудники полиции в городе Омске.
REGNUM вчера в 11:31
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Политика
Глава Минздрава Ставрополья ушел в отставку
Министр здравоохранения Ставропольского края, где свыше 450 человек заразились коронавирусом, Виктор Мажаров подал в отставку по собственному желанию.
ТАСС 04:27
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Авто
Range Rover превратили в бронированный лимузин
Ателье Klassen представила внедорожник Range Rover, который превратили в роскошный бронированный лимузин.
За рулем Кубань 02:41
Авто
Новую Lada 4x4 показали на изображениях в сети
Ранее в сети появились изображения возможного преемника российской «Нивы». Автором рендеров стал российский дизайнер.
ГЛАС.RU 03:12
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Гаджеты
Xiaomi официально представила MIUI 12
Машины и Механизмы 04:39
Экономика
Численность безработных в России может вырасти в шесть раз
Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
В Курской области выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом
Курск, 26 апреля 2020, 12:49 — REGNUM В Курской области 26 апреля подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 05:49
Футбол
Песков: не думаю, что Путин смотрит чемпионат Беларуси
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сомневается, что Владимир Путин уделяет время просмотру матчей чемпионата Беларуси по футболу.
Чемпионат 04:15
Здоровье
В Серафимо-Дивеевском монастыре 76 человек заразились коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у 207 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 1574 человека, среди них 76 заболевших – в Серафимо-Дивеевском монастыре, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 04:22
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37