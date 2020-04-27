Коронавирус
Вести.RuПо числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19. В КНР, по данным Университета Джона Хопкинса, в данный момент насчитывается 83,9 тысячи заболевших.
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Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Суть событий вчера в 12:19
Общество
Россия вошла в пятерку стран с самыми большими военными расходами
По объему военных расходов в 2019 году Россия расположилась на 4 месте: 65,1 миллиарда долларов (4,5% рост), 3,9% ВВП.
МонаВиста 08:08
Политика
Песков ответил на слухи о прячущемся от коронавируса Путине
О мерах предосторожности от коронавируса, которые принимает президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь рассказал в интервью газете "Аргументы и факты".
RuNews24.ru 06:32
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 57 человек
Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Краснодаре — 37 человек, в том числе 3 ребенка в возрасте 1,5 года, 9 и 12 лет.
Kursk.com 04:47
Культура
Лариса Долина назвала отличия американской публики от российской
Певица Лариса Долина заявила, что смогла определить главное отличие американских зрителей от российских.
Live24 01:53
Энергетика
Цена нефти марки WTI снова устремилась вниз
Новое стремительное падение цен показывает нефть марки WTI 27 апреля, о чем свидетельствуют данные торгов на мировых площадках.
ИА Красная Весна 08:50
Политика
Путин поручил ускорить ремонт дорог в пострадавших от паводка регионах
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами поручил ускорить ремонт дорог в регионах, которые пострадали от паводков.
RT на русском 09:04
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ по размеру банковских вкладов населения
Составлен список регионов-лидеров по объемам банковских вкладов.
Российская газета 01:01
Общество
В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года
Рекордно жарким в России стало лето 2010 года: тогда аномально высокие температуры и засуха привели к крупным природным пожарам, многие города заволокло смогом.
Интерфакс 08:07
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
RT на русском 04:16
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство с 29 апреля
С 13 апреля «АвтоВАЗ» полностью возобновил производство. С 29 июня 2020 г. «АвтоВАЗ» планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю.
Ведомости 06:24
Здоровье
Минздрав заявил о возможности регионов начать выплаты медикам
В настоящее время начать выплаты могут уже 28 регионов, соответствующее соглашение с субъектами подписал Минздрав.
Известия 08:40
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Общество
ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Происшествия
В Воронеже коронавирус выявили у 26 медиков больницы «Электроника»
Воронеж, 27 апреля 2020, 14:36 — REGNUM 41 случай заражения коронавирусом подтверждён в БСМП Воронежа №10 (больница «Электроника»), в числе инфицированных 26 работники отрасли здравоохранения.
REGNUM 07:36
Общество
Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.
Евразия Daily вчера в 08:41
Авто
В России открылся автосалон, продающий советские автомобили
Из-за затяжной эпидемии мировая экономика подорвана, и в России может сократиться число дилеров, продающих новые автомобили, но это не помешало рязанцам открыть автосалон, где торгуют советскими автомобилями.
AvtoVolgograda.ru 25 апреля в 02:53
Шоу-бизнес
Садальский высмеял Собчак и эротическое шоу Богомолова
Московский Комсомолец 03:27
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
Старые указания Центробанка, № 3073-У, утратят свою юридическую силу после вступления в силу новых, то есть 27 апреля текущего года.
Pressa40 25 апреля в 04:59
Здоровье
Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Нижний Новгород 04:31
Происшествия
Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях
Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года.
Lenta.ru вчера в 12:48
Здоровье
Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса
Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM вчера в 00:11
Происшествия
В Бурятии суд отправил экс-зампреда парламента под домашний арест
Бывший вице-спикер хурала Бурятии Баир Жамбалов отправлен под домашний арест на два месяца по делу о резонансном ДТП, в котором погибла девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.
РИА Новости вчера в 22:43
Культура
Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей
В Международный день джаза музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party проведет благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала.
РИА Новости 03:28
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Единоборства
Президент Bellator объявил о переносе боя Фёдора Емельяненко в России
Президент Bellator Скотт Кокер сказал, что поединок Фёдора Емельяненко в России, который планировалось провести осенью 2020 года, перенесли на 2021 год.
Чемпионат 07:18
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37