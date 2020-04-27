Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19. В КНР, по данным Университета Джона Хопкинса, в данный момент насчитывается 83,9 тысячи заболевших.

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 926

Происшествия На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 57 человек Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Краснодаре — 37 человек, в том числе 3 ребенка в возрасте 1,5 года, 9 и 12 лет. 882

Энергетика Цена нефти марки WTI снова устремилась вниз Новое стремительное падение цен показывает нефть марки WTI 27 апреля, о чем свидетельствуют данные торгов на мировых площадках. 120

Политика Путин поручил ускорить ремонт дорог в пострадавших от паводка регионах Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами поручил ускорить ремонт дорог в регионах, которые пострадали от паводков. 1

Авто «АвтоВАЗ» приостановит производство с 29 апреля С 13 апреля «АвтоВАЗ» полностью возобновил производство. С 29 июня 2020 г. «АвтоВАЗ» планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю. 13

Здоровье Минздрав заявил о возможности регионов начать выплаты медикам В настоящее время начать выплаты могут уже 28 регионов, соответствующее соглашение с субъектами подписал Минздрав.

Авто В России открылся автосалон, продающий советские автомобили Из-за затяжной эпидемии мировая экономика подорвана, и в России может сократиться число дилеров, продающих новые автомобили, но это не помешало рязанцам открыть автосалон, где торгуют советскими автомобилями. 131

Здоровье Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. 127

Происшествия Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года. 23

Здоровье Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. 173

Происшествия В Бурятии суд отправил экс-зампреда парламента под домашний арест Бывший вице-спикер хурала Бурятии Баир Жамбалов отправлен под домашний арест на два месяца по делу о резонансном ДТП, в котором погибла девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ. 90

Культура Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей В Международный день джаза музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party проведет благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала.