Коронавирус

Вести.RuВести.RuПо числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай

Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19. В КНР, по данным Университета Джона Хопкинса, в данный момент насчитывается 83,9 тысячи заболевших.
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По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай

Известия07:26

По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай

Вести.Ru04:32

Россия обогнала Китай по количеству заразившихся коронавирусом

Коммерсантъ03:51

Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

Ведомости04:09

Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

Lenta.ru04:02

Россия обогнала Китай по числу заболевших COVID-19

Интерфакс04:10

Россия обогнала Китай по количеству заболевших коронавирусом

Ёлдаш03:59
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Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

ТАСС 08:07
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Общество

Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Религия

На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать

Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
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Политика

Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Суть событий вчера в 12:19
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Общество

Россия вошла в пятерку стран с самыми большими военными расходами

По объему военных расходов в 2019 году Россия расположилась на 4 месте: 65,1 миллиарда долларов (4,5% рост), 3,9% ВВП.
МонаВиста 08:08
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Политика

Песков ответил на слухи о прячущемся от коронавируса Путине

О мерах предосторожности от коронавируса, которые принимает президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь рассказал в интервью газете "Аргументы и факты".
RuNews24.ru 06:32
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Происшествия

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 57 человек

Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Краснодаре — 37 человек, в том числе 3 ребенка в возрасте 1,5 года, 9 и 12 лет.
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Культура

Лариса Долина назвала отличия американской публики от российской

Певица Лариса Долина заявила, что смогла определить главное отличие американских зрителей от российских.
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Энергетика

Цена нефти марки WTI снова устремилась вниз

Новое стремительное падение цен показывает нефть марки WTI 27 апреля, о чем свидетельствуют данные торгов на мировых площадках.
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Политика

Путин поручил ускорить ремонт дорог в пострадавших от паводка регионах

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами поручил ускорить ремонт дорог в регионах, которые пострадали от паводков.
RT на русском 09:04
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Общество

Составлен рейтинг регионов РФ по размеру банковских вкладов населения

Составлен список регионов-лидеров по объемам банковских вкладов.
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Общество

В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года

Рекордно жарким в России стало лето 2010 года: тогда аномально высокие температуры и засуха привели к крупным природным пожарам, многие города заволокло смогом.
Интерфакс 08:07
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Культура

Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»

RT на русском 04:16
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Авто

«АвтоВАЗ» приостановит производство с 29 апреля

С 13 апреля «АвтоВАЗ» полностью возобновил производство. С 29 июня 2020 г. «АвтоВАЗ» планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю.
Ведомости 06:24
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Здоровье

Минздрав заявил о возможности регионов начать выплаты медикам

В настоящее время начать выплаты могут уже 28 регионов, соответствующее соглашение с субъектами подписал Минздрав.
Известия 08:40
Политика

МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
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Общество

ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
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Происшествия

В Воронеже коронавирус выявили у 26 медиков больницы «Электроника»

Воронеж, 27 апреля 2020, 14:36 — REGNUM 41 случай заражения коронавирусом подтверждён в БСМП Воронежа №10 (больница «Электроника»), в числе инфицированных 26 работники отрасли здравоохранения.
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Общество

Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда

Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.
Евразия Daily вчера в 08:41
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Авто

В России открылся автосалон, продающий советские автомобили

Из-за затяжной эпидемии мировая экономика подорвана, и в России может сократиться число дилеров, продающих новые автомобили, но это не помешало рязанцам открыть автосалон, где торгуют советскими автомобилями.
AvtoVolgograda.ru 25 апреля в 02:53
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Шоу-бизнес

Садальский высмеял Собчак и эротическое шоу Богомолова

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Экономика

С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов

Старые указания Центробанка, № 3073-У, утратят свою юридическую силу после вступления в силу новых, то есть 27 апреля текущего года.
Pressa40 25 апреля в 04:59
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Здоровье

Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области

Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Нижний Новгород 04:31
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Происшествия

Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях

Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года.
Lenta.ru вчера в 12:48
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Здоровье

Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса

Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM вчера в 00:11
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Происшествия

В Бурятии суд отправил экс-зампреда парламента под домашний арест

Бывший вице-спикер хурала Бурятии Баир Жамбалов отправлен под домашний арест на два месяца по делу о резонансном ДТП, в котором погибла девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.
РИА Новости вчера в 22:43
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Культура

Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей

В Международный день джаза музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party проведет благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала.
РИА Новости 03:28
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В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»

Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
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Единоборства

Президент Bellator объявил о переносе боя Фёдора Емельяненко в России

Президент Bellator Скотт Кокер сказал, что поединок Фёдора Емельяненко в России, который планировалось провести осенью 2020 года, перенесли на 2021 год.
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В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
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