Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПо делу Белгазпромбанка следствие изъяло около 150 картин

Как сообщает телеканал "Беларусь 1", в рамках расследования дела Белгазпромбанка следствием принято решение об изъятии около 150 картин общей стоимостью $20 млн.
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В Минске заявили об изъятии картин на $20 млн по делу Белгазпромбанка

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Около 150 картин на $20 млн изъято в Белоруссии по делу Белгазпромбанка

News.ruвчера в 16:18
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К делу «Белгазпробманка» приобщили 150 картин из корпоративной коллекции. Их стоимость - около 20 миллионов долларов

КП - Беларусь00:11
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Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
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В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
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Что касается легковушек из Японии, то за цену до 100 тысяч рублей можно найти модели Mitsubishi Lancer IX, Mitsubishi Carisma и Nissan Almera II, однако их состояние может оказаться не очень хорошим.
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Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье

По данным на 15 июня, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло до 2174.
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