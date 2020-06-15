Общество
Московский КомсомолецПо делу Белгазпромбанка следствие изъяло около 150 картин
Как сообщает телеканал "Беларусь 1", в рамках расследования дела Белгазпромбанка следствием принято решение об изъятии около 150 картин общей стоимостью $20 млн.
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 00:29, Ашберн
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Общество
Валерий Лимаренко дистанционно пообщается с жителями Корсакова
Жителям Корсаковского района предлагают задать вопросы губернатору.
Сахалин.Инфо вчера в 23:53
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Главу Славгорода, арестованного по подозрению во взятке, отстранят от должности
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил письмо в городское собрание депутатов города Славгород, где глава города Сергей Горбунов помещен под домашний арест по подозрению во взяточничестве.
ТАСС вчера в 23:35
Наука
Люди могли бы впадать в зимнюю спячку, словно медведи или сурки
Evo-rus.com 12 июня в 14:23
Общество
Би-би-си показала первый эпизод сериала «Отравления в Солсбери»
Корпорация Би-би-си показала первую серию игрового мини-сериала «Отравления в Солсбери» (The Salisbury Poisonings).
Взгляд.ру 00:22
Авто
С 1 июля российских водителей ждет три нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
Происшествия
В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте
Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
Политика
В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием
В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс вчера в 06:27
Общество
Журналисты подсчитали доходы Ефремова
Известия вчера в 20:42
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
Общество
Жириновский предложил ввести в РФ стандарт уровня зарплат
Глава ЛДПР Владимир Жириновский представил инициативу о фиксации на законодательном уровне единого стандарта по зарплатам.
Дни24 вчера в 01:46
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Армия и оружие
Названа главная субмарина 2020 года
Названа главная субмарина 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 03:30
Хоккей
Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Чемпионат 13 июня в 09:32
Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Газета.Ru вчера в 18:59
Экономика
Российские банки грозят увеличить плату за выпуск и обслуживание карт
Москва, 15 июня 2020, 04:36 — REGNUM Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае кредитные организации вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов, сообщают 15 июня «Известия».
REGNUM вчера в 23:00
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском вчера в 08:57
Наука
Найден древний крокодил, ходивший на двух лапах
Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com 12 июня в 06:41
Финансы
Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года
Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко 15 июня спрогнозировал курс доллара к концу 2020 года в размере 66 рублей и оценил возможный дефицит бюджета России.
Известия вчера в 23:45
Игры
На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн
Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM вчера в 08:09
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец вчера в 09:01
Общество
В Пекине введено военное положение из-за новой вспышки коронавируса
По сведениям агентства Bloomberg, тесты на вирус сдали все сотрудники и посетители рынка, из-за новой волны эпидемии жители 11 кварталов китайской столицы вынуждены вновь соблюдать строгие меры изоляции и лишены возможности покидать свои дома.
Эхо Москвы 13 июня в 13:04
Происшествия
Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка
РБК вчера в 17:52
Экономика
Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз
Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
РБК вчера в 13:58
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 22 случая коронавируса
В Кузбассе за минувшие сутки выявили 22 человека с коронавирусом.
НГС.Кемерово 13 июня в 00:10
Авто
Названы лучшие иномарки стоимостью до 100 тысяч рублей
Что касается легковушек из Японии, то за цену до 100 тысяч рублей можно найти модели Mitsubishi Lancer IX, Mitsubishi Carisma и Nissan Almera II, однако их состояние может оказаться не очень хорошим.
МИР 24 вчера в 05:31
Общество
Племянница Трампа передала The New York Times данные о его налогах
Мэри передала The New York Times налоговые декларации Трампа и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи, сообщает новостной портал The Daily Beast.
Российская газета вчера в 22:31
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru вчера в 14:18
Здоровье
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
По данным на 15 июня, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло до 2174.
Sibnet Новости 00:06