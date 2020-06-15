Общество
Московский КомсомолецПо делу Белгазпромбанка следствие изъяло около 150 картин
Как сообщает телеканал "Беларусь 1", в рамках расследования дела Белгазпромбанка следствием принято решение об изъятии около 150 картин общей стоимостью $20 млн.
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Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.
РИА Новости 19:04
Экономика
Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах
Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах Спад туротрасли из-за ограничения на международные перелеты из-за пандемии COVID-19 может сыграть на руку продовольственным ритейлерам, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).
Коммерсантъ 18:00
Шоу-бизнес
Любовь Успенская выступила в поддержку Михаила Ефремова
По данным прокуратуры, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ему грозит до 12 лет колонии.
Говорит Москва вчера в 13:47
Культура
Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)
Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
Общество
В Петербурге отменят ряд ограничений с 15 июня
Как сообщал ранее губернатор города Александр Беглов, поэтапное снятие ограничений в Петербурге согласовывается с Роспотребнадзором.
Новые Известия вчера в 11:49
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com 11:24
Происшествия
Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи
Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
Российская газета 21:08
Политика
Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия
Президент РФ отметил, что сегодня никто не может сбить гиперзвуковые ракеты.
РИА Новости 06:20
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 12 июня в 04:41
Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня
Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
RT на русском 21:08
Политика
Трамп обвинил СМИ в замалчивании ситуации с протестами в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп 14 июня обвинил прессу в недостаточно широком освещении протестов в Сиэтле (штат Вашингтон).
Известия 22:27
Общество
В Горном Алтае за сутки выявлен 21 носитель коронавируса
Горно-Алтайск, 12 июня 2020, 06:53 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11 июня в 23:53
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Происшествия
Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Жуковского
Невские Новости 22:28
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Авто
Каким будет Lada Xray Cross в версии Instinct
АвтоВАЗ, выводя на рынок далеко не бюджетный субкомпактник Lada Xray Cross в версии Instinct, скорее всего, рискует.
Letnews.ru 09:02
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Здоровье
Пятая смерть от коронавируса зарегистрирована в Амурской области
В Амурской области официально зарегистрирована пятая смерть от коронавирусной инфекции.
АСН24 20:26
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
Происшествия
На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях
Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии.
РИА Новости 04:16
Происшествия
Пассажир забыл в вагоне поезда мешок с золотом
В Швейцарии власти разыскивают человека, который забыл в поезде трехкилограммовый мешок золота стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов (13,3 миллиона рублей).
Lenta.ru 21:37