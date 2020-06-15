Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПо делу Белгазпромбанка следствие изъяло около 150 картин

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Как сообщает телеканал "Беларусь 1", в рамках расследования дела Белгазпромбанка следствием принято решение об изъятии около 150 картин общей стоимостью $20 млн.
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