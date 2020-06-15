Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПо делу Белгазпромбанка следствие изъяло около 150 картин

Как сообщает телеканал "Беларусь 1", в рамках расследования дела Белгазпромбанка следствием принято решение об изъятии около 150 картин общей стоимостью $20 млн.
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СМИ: по делу Белгазпромбанка изъято около 150 картин на $20 млн

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ТАССвчера в 16:58

Около 150 картин на $20 млн изъято в Белоруссии по делу Белгазпромбанка

News.ruвчера в 16:18
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 01:59, Ашберн

К делу «Белгазпробманка» приобщили 150 картин из корпоративной коллекции. Их стоимость - около 20 миллионов долларов

КП - Беларусь00:11
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
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