Общество
Московский КомсомолецПо делу Белгазпромбанка следствие изъяло около 150 картин
Как сообщает телеканал "Беларусь 1", в рамках расследования дела Белгазпромбанка следствием принято решение об изъятии около 150 картин общей стоимостью $20 млн.
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
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По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
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В ПФР сообщили СМИ, что они продолжают принимать заявления на новую денежную компенсацию, но просят граждан России не откладывать в долгий ящик подачу заявки.
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Вторая волна тепла в столичном регионе России может плохо повлиять на здоровье пожилых людей, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вестник Кавказа 00:10
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Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру.
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В американской Атланте продолжаются протесты
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В Омской области коронавирус подтвердился ещё у 93 пациентов
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Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
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Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
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Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
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Бизнес попросил помочь поставщикам системообразующих компаний
Крупные компании попросили правительство помочь не только системообразующим компаниям, но и их поставщикам, а также увеличить лимит кредитов для группы компаний.
Коммерсантъ 01:24
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МВД Украины признало убийство командира НМ ЛНР Олега Анащенко
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Кокорин назвал своим приоритетом переезд в Европу
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Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
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Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
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В США уже употребляют термин «Американская весна» — американист
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Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
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Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru вчера в 18:59