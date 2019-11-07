Происшествия

Газета.RuГазета.RuПо делу о кредитном мошенничестве задержаны 16 человек в России

В России сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю задержали 16 человек по подозрению в кредитном мошенничестве.
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МВД задержало кредитных мошенников, от которых пострадали более 1 тыс. человек

Более 1 тыс. человек пострадали от мошенников, которые якобы помогали оформить кредиты в Алтайском и Красноярском крае, а также в Кемеровской и Новосибирской областях. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, по делу в качестве подозреваемых задержаны 16 человек.
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