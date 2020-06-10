с чего всё началось

В ближайшее время им планируется предъявить обвинение и решить вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках дела, открытого после аварии на ТЭЦ в Норильске и разлива топлива, были задержаны директор предприятия, главный инженер и его заместитель, сообщается на сайте Следственного комитета.

По делу о разливе топлива в Норильске задержали трех руководителей ТЭЦ

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