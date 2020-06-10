Происшествия
РБКПо делу о разливе топлива в Норильске задержали трех руководителей ТЭЦ
В рамках дела, открытого после аварии на ТЭЦ в Норильске и разлива топлива, были задержаны директор предприятия, главный инженер и его заместитель, сообщается на сайте Следственного комитета.
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В ближайшее время им планируется предъявить обвинение и решить вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
с чего всё началось
О задержании директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова ранее в этот же день сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.Известия05:54
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