Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПо делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3

В СКР установили, что в ноябре 2018 года резервуар был введен в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера ТЭЦ-3 актом, утвержденным директором предприятия.
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с чего всё началось
В рамках дела, открытого после аварии на ТЭЦ в Норильске и разлива топлива, были задержаны директор предприятия, главный инженер и его заместитель, сообщается
 на сайте Следственного комитета.
РБК05:41

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По делу о разливе топлива в Норильске задержали трех руководителей ТЭЦ

РБК05:41

Трое подозреваемых задержаны по делу о разливе нефти в Норильске

Известия05:55

Задержаны ряд руководителей ТЭЦ по делу о разливе топлива в Норильске

RT на русском05:50

Директор ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель задержаны по делу об аварии в Норильске

ТАСС05:44

В Норильске задержали трех топ-менеджеров ТЭЦ-3 по делу о разливе дизтоплива

Интерфакс06:00

Задержан директор ТЭЦ-3 из-за разлива топлива в Норильске

Московский Комсомолец05:38

По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3

Коммерсантъ05:36
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Геркус прокомментировал возможный переезд «Тамбова» в Нижний Новгород

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Политика

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Происшествия

Дело об убийстве Улофа Пальме закрыто спустя 34 года

Прокуратура Швеции объявила о закрытии дела об убийстве премьер-министра страны Улофа Пальме, которое было совершено еще в 1986 году.
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Памфилова отвергла обвинения в агитации за поправки в Конституцию

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Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

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Гаджеты

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Компания Adata представила мышь XPG Primer, адресованная энтузиастам компьютерных игр.
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Общество

В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж

В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
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Гаджеты

Широкому кругу пользователей открылся доступ к новой версии Windows 10

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Evo-rus.com 04:02
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Происшествия

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Смолов может остаться в «Сельте» и заключить новый контракт

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Писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин скончался в больнице, сообщает Telegram-канал Mash.
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Песков рассказал о попытках дестабилизации обстановки в России извне

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что имеющиеся данные говорят о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри России перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью.
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Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы

Власти России готовят пенсионеров два законопроекта, которые предусматривают введение новых льгот.
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В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
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В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»

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Ученые рассказали, почему важно часто мыть руки.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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