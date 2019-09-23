Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПо делу об изнасиловании волейболистки в Анапе наказали 11 полицейских

В Краснодарском крае 11 полицейских понесли наказание после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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На Кубани девять полицейских наказаны после принуждения 17-летней к сексуальным действиям

Девять сотрудников полиции в Краснодарском крае подверглись различным видам дисциплинарного наказания - от выговоров до увольнения после принуждения 17-летней спортсменки к сексуальным действиям в поселке Витязево в Анапе. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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По делу об изнасиловании волейболистки в Анапе наказали 11 полицейских

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На Кубани девять полицейских наказаны после принуждения 17-летней к сексуальным действиям

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