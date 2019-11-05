В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ. Задержаны 49- и 35-летний жители города Белово.

По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых

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