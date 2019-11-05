Происшествия
BFM.ruПо делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых
В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ. Задержаны 49- и 35-летний жители города Белово.
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Второго подозреваемого в убийстве бывшего главы Киселёвска поместили под стражу
Московский комсомолец Кузбасс03:19
Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-главы Киселевска Сергея Лаврентьева
Комсомольская правда - Кемерово00:46
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