Происшествия

BFM.ruBFM.ruПо делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых

В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ. Задержаны 49- и 35-летний жители города Белово.
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