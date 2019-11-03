Происшествия
Московский КомсомолецПо делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии проверяют девять человек
Следствие пришло к выводу, что убийство офицера полиции было тщательно спланировано. На причастность к совершению преступления в данный момент проверяются девять человек. Трое подозреваемых по делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева объявлены в розыск.
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Девять человек проверяются на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.ТАСС02:51
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