Девять человек проверяются на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Следствие пришло к выводу, что убийство офицера полиции было тщательно спланировано. На причастность к совершению преступления в данный момент проверяются девять человек. Трое подозреваемых по делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева объявлены в розыск.

По делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии проверяют девять человек

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