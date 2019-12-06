Происшествия

RT на русскомRT на русскомЗадержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Читать в источнике
Комментировать51
Светлана Петренко
Следственным комитетом и ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января нападение, а 2 ноября текущего года убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
— Светлана ПетренкоИнтерфакс 05:21
с чего всё началось
СК РФ опубликовал
 в YouTube видеозапись с Хасаном Полонкоевым, лидером преступной группировки, которую подозревают в причастности к убийствам главы центра противодействия экстремизму МВД республики Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Rambler News Service06:07

Подробнее о событии

Пятерых подозреваемых в убийстве главы центра «Э» Ингушетии доставят в Москву

ТАСС06:41

СК показал видео с подозреваемым в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

РИА Новости07:19

Появилось видео обысков у ОПГ, причастной к убийству Эльджаркиева

RT на русском08:10

СК показал видео обысков по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

РБК07:50

Следователи показали подозреваемого по делу об убийстве главы ингушского Центра «Э»

URA.Ru07:47

По делу об убийстве главы ингушского центра «Э» задержали шесть человек

Интерфакс05:21

СКР отчитался о задержании убийц начальника центра «Э» по Ингушетии

Коммерсантъ05:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
Общество

КГБ Белоруссии и ФСБ обезвредили группу контрабандистов оружия

В Новгородской и Ленинградской областях с поличным задержали членов группы, причастной к контрабандным поставкам оружия, боеприпасов и наркотиков из-за рубежа, сообщается на сайте ФСБ.
РБК 07:09
Футбол

Экс-тренер ФК «Урожай» не смог работать в клубе из-за панических атак

Евгений Калешин рассказал СМИ о своем психологическом состоянии во время работы тренером клуба.
Краснодарские известия 06:41
Происшествия

СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина

Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
ТАСС 06:58
Футбол

В Испании установят статую Месси

Статуя будет установлена рядом с другими фигурами известных футболистов - Ди Стефано, Пеле и Марадоны.
ODDS.ru 00:21
Происшествия

SSJ-100 вернулся во «Внуково» из-за неполадок

Командир лайнера после взлета обнаружил при наборе высоты неполадки в гидросистеме и запросил диспетчеров возвращения в аэропорт вылета.
Московский Комсомолец 08:15
Армия и оружие

Новый «Майдан» начнется с провокации Правого сектора на Донбассе

Аккурат перед началом «нормандского» саммита в Париже, боевики радикального бандформирования «Правый сектор»* намерены устроить диверсию в демилитаризованной зоне у населенного пункта Петровское.
Новостной фронт 07:00
Политика

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Lenta.ru 07:04
Политика

Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
РБК 08:06
Экономика

В Рыбинске открылось новое литейное производство

КП - Ярославль 06:33
Происшествия

В Екатеринбурге загорелось административное здание

РИА Новости 08:15
Политика

США ввели новые антироссийские санкции

США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Газета.Ru вчера в 13:13
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° вчера в 07:59
Общество

Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Ведомости 02:38
Спорт

Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.
Газета.Ru вчера в 11:49
Экономика

Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект

Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2-1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) через фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ.
РБК 08:10
Политика

Зеленский прибыл в Донбасс для встречи с военными

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с военными состоялась в зоне боевых действий в Донецкой области.
REGNUM 06:52
Единоборства

Джошуа за бой с Руисом получит самый крупный в карьере гонорар

Матч ТВ 08:01
Происшествия

В Калининграде полиция начала проверку из-за массовой гибели лебедей

Региональное управление МВД в Калининграде начало проверку по сообщениям СМИ о массовой гибели лебедей на городских водоемах.
Собеседник 07:48
Гаджеты

Недорогой флагман Redmi K30 получит новейшую камеру

Компания Xiaomi выпустит смартфон, который станет первым в мире устройством с новейшим 64-мегапиксельным фотодатчиком Sony IMX686.
Planet Today 04:26
Политика

Турция рассказала о вынужденной покупке российских С-400

Lenta.ru 06:52
Общество

Мэрия Екатеринбурга выиграла суд по станции «Бажовская»

Администрация Екатеринбурга добивается возвращения земельного участка на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова, чтобы в перспективе достроить станцию метро «Бажовская».
Политсовет 07:52
Политика

Стало известно о первой попытке Ельцина развалить СССР

РИА "Новости" / Игорь Михалев Бывший вице-спикер Верховного Совета РСФСР Сергей Бабурин рассказал, что первый российский президент Борис Ельцин предпринял первую попытку по ликвидации СССР весной 1991 года.
РЕН ТВ 07:33
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости 04 декабря в 09:19
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.
RT на русском 05:34
Футбол

Непомнящий высказался о возможном изменении правила об офсайде

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном изменении правила офсайда, которое предложил президент УЕФА Александер Чеферин.
RT на русском 00:50
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал, планирует ли он жениться

Победитель зрительского голосования «Евровидения-2016» певец Сергей Лазарев рассказал, входит ли женитьба в его ближайшие планы.
iReactor 03:22
Общество

SPAR закроет часть магазинов в России

«ТД Интерторг» – крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управляет универсамами «Семья» и «Идея».
Ведомости 07:41
Футбол

CAS сократил трансферный бан «Челси»

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».
RT на русском 07:19
Энергетика

ОПЕК+ может ужесточить сокращение добычи

Квота РФ по сокращению — 228 тыс. баррелей в сутки (более 11 млн т в год), в ноябре сокращение добычи нефти РФ было на уровне 195 тыс. баррелей.
Коммерсантъ вчера в 10:43
Общество

Известный фанат «Спартака» назвал призывы Запашного провокационными

Известный болельщик "Спартака", руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" Олег Семенов заявил РИА Новости, что призывы дрессировщика Эдгарда Запашного "крошить" болельщиков являются провокационными.
РИА Новости 07:49
Главное