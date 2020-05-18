Энергетика
Вестник КавказаПо добыче нефти Россия занимает второе место в мире после США
В марте 2020 года Россия осталась на втором месте по объему нефтедобычи в мире, уступая США. Россия в сутки в марте добывала 10,575 млн баррелей в сутки. Больше всего нефти добывают США, третье место за Саудовской Аравией.
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"По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", - говорится в сообщении.
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Отказ тормозов у лесовоза стал причиной повреждения девяти легковых автомобилей в Удомельском районе Тверской области.
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Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
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Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии.
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В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора
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Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
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Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
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В России к настоящему моменту число заболевших COVID-19 составило 290 тыс. 678 человек, умерли от болезни 2722 человека.
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В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
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