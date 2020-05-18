Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаПо добыче нефти Россия занимает второе место в мире после США

В марте 2020 года Россия осталась на втором месте по объему нефтедобычи в мире, уступая США. Россия в сутки в марте добывала 10,575 млн баррелей в сутки. Больше всего нефти добывают США, третье место за Саудовской Аравией.
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