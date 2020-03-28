Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaПо экономике КНР ударила вторая волна коронавируса

Вторая волна коронавирусной инфекции настигла китайскую экономику. Как сообщает ToDay News Ufa, в разгар вспышки заболевания в стране закрылись многие заводы, но сейчас ситуация начала нормализовываться.
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По китайской экономике ударила вторая волна коронавируса

Lenta.ruвчера в 10:04

Эксперт: по экономике Китая ударила вторая волна коронавируса

РЕН ТВвчера в 23:24

По экономике Китая ударила вторая волна кризиса

Взгляд.рувчера в 10:41

По экономике КНР ударила вторая волна коронавируса

Рамблервчера в 11:28

По экономике КНР ударила вторая волна коронавируса

ToDay News Ufaвчера в 11:43

Пандемия коронавируса нанесла повторный удар по китайской экономике

Экономика сегодня03:25
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Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Общество

За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
BFM.ru 05:06
Происшествия

В Оренбургской области умер пациент с коронавирусом

В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусом, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.
РИА Новости 02:45
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 млн рублей

Недавно появилась новость, что супруги приняли решение продать собственный дом стоимостью 140 миллионов рублей.
OAnews 03:01
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru вчера в 11:04
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 1036

Количество зараженных коронавирусом в России за сутки выросло с 840 до 1036 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Республика Татарстан вчера в 04:19
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия вчера в 03:35
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
RT на русском 26 марта в 11:48
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Происшествия

На Кубани выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

Ранее выявили девять случаев заражения COVID-19. Восемь пациентов медики продолжают лечить в региональных больницах.
Краснодарские известия 05:28
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Футбол

Ла Лига намерена завершить нынешний сезон

Руководство Ла Лиги планирует завершить нынешний сезон, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает Marca.
Газета.Ru 03:46
Общество

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
RT на русском 04:48
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Общество

В Свердловской области подтверждено еще четыре случая коронавируса

В Свердловской области подтверждено еще четыре случая коронавируса С симптомами коронавирусной инфекции госпитализирована жена одного из сотрудников Белоярской АЭС.
Екатеринбург-ТВ 05:18
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Кемеровской области

Всего в автобусе находились 28 человек. Жертвами стали водитель и два пассажира легкового автомобиля, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 05:25
Общество

В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств

В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Известия 04:24
Общество

В Москве зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом

114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Москве.
Российская газета 05:30
Происшествия

В Кургане полиция поймала в фитнес-зале подкарантинную после Таиланда

Проигнорировала карантинные ограничения 21-летняя жительница Кургана, недавно вернувшаяся из Таиланда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Зауралью.
REGNUM 05:42
Общество

Новые медцентры Минобороны смогут принять 1600 пациентов

Решено, что новые медцентры общей емкостью 1600 койко-мест должны быть многофункциональными, модульными, то есть быстровозводимыми и, что особенно важно, предназначенными для лечения не только военнослужащих и членов их семей, но и гражданского населения.
Российская газета вчера в 08:29
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Политика

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

РИА Новости вчера в 20:59
Общество

Захарова призвала ценить возможность быть дома

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала россиянам извлечь пользу из необходимости самоизолироваться в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:32
Экономика

Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Вести.Ru вчера в 12:29
Общество

Пенсионный фонд досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд (ПФР) досрочно перевел все пенсии и пособия за апрель всем категориям граждан. Об этом сообщается на сайте организации.
МонаВиста вчера в 23:45
Шоу-бизнес

После истории с Лещенко Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус

«Надеюсь, тест будет отрицательным», — написала Кудрявцева в своем микроблоге.
Woman.ru 04:46
Космос

Сервис интернета на спутнике «Экспресс-АМ6» прекращен из-за ЧС

На телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ6» произошла экстренная ситуация, услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщили 25 марта на сайте оператора спутниковой связи «Радуга-Интернет».
Известия вчера в 01:37
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Распространение коронавирусной инфекции в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая.
Профиль вчера в 12:03
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
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