Экономика
ToDay News UfaПо экономике КНР ударила вторая волна коронавируса
Вторая волна коронавирусной инфекции настигла китайскую экономику. Как сообщает ToDay News Ufa, в разгар вспышки заболевания в стране закрылись многие заводы, но сейчас ситуация начала нормализовываться.
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Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Общество
За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
Происшествия
В Оренбургской области умер пациент с коронавирусом
В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусом, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 млн рублей
Недавно появилась новость, что супруги приняли решение продать собственный дом стоимостью 140 миллионов рублей.
Происшествия
В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России выросло до 1036
Количество зараженных коронавирусом в России за сутки выросло с 840 до 1036 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Происшествия
На Кубани выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Ранее выявили девять случаев заражения COVID-19. Восемь пациентов медики продолжают лечить в региональных больницах.
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Футбол
Ла Лига намерена завершить нынешний сезон
Руководство Ла Лиги планирует завершить нынешний сезон, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает Marca.
Общество
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус
«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Общество
В Свердловской области подтверждено еще четыре случая коронавируса
В Свердловской области подтверждено еще четыре случая коронавируса С симптомами коронавирусной инфекции госпитализирована жена одного из сотрудников Белоярской АЭС.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Кемеровской области
Всего в автобусе находились 28 человек. Жертвами стали водитель и два пассажира легкового автомобиля, передаёт РИА Новости.
Общество
В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств
В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Общество
В Москве зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом
114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Москве.
Происшествия
В Кургане полиция поймала в фитнес-зале подкарантинную после Таиланда
Проигнорировала карантинные ограничения 21-летняя жительница Кургана, недавно вернувшаяся из Таиланда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Зауралью.
Общество
Новые медцентры Минобороны смогут принять 1600 пациентов
Решено, что новые медцентры общей емкостью 1600 койко-мест должны быть многофункциональными, модульными, то есть быстровозводимыми и, что особенно важно, предназначенными для лечения не только военнослужащих и членов их семей, но и гражданского населения.
Политика
Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
Политика
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России
Общество
Захарова призвала ценить возможность быть дома
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала россиянам извлечь пользу из необходимости самоизолироваться в период пандемии коронавируса.
Экономика
Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Общество
Пенсионный фонд досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд (ПФР) досрочно перевел все пенсии и пособия за апрель всем категориям граждан. Об этом сообщается на сайте организации.
Шоу-бизнес
После истории с Лещенко Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус
«Надеюсь, тест будет отрицательным», — написала Кудрявцева в своем микроблоге.
Космос
Сервис интернета на спутнике «Экспресс-АМ6» прекращен из-за ЧС
На телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ6» произошла экстренная ситуация, услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщили 25 марта на сайте оператора спутниковой связи «Радуга-Интернет».
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Распространение коронавирусной инфекции в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая.
Общество