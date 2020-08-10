Кравчук на переговорах по Донбассу «обозначит красные линии, как делал в 1991 на беловежской встрече»

Кравчук заявил, что он сам намерен обозначить «красные линии» в переговорном процессе, добавив, что так же он поступал и в 1991 году на встрече, когда шли беловежские переговоры в Вискулях фактически о прекращении существования СССР.