Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Газета.Ru
Газета.Ru

По фактам массовых протестов в Белоруссии возбудили уголовные дела

Глава СК Белоруссии Иван Носкевич заявил, что в республике возбудили уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении белорусской милиции. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

В Белоруссии возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков

ТАСС01:33
РБК

В Белоруссии возбудили дело о беспорядках после ночных протестов

РБК01:54
РИА Новости

Против участников массовых беспорядков в Белоруссии возбудили дела

РИА Новости01:44
Интерфакс

В Белоруссии возбуждены уголовные дела после ночных столкновений

Интерфакс02:17
Взгляд.ру

По факту массовых беспорядков в Белоруссии возбуждены уголовные дела

Взгляд.ру01:25
Дождь

СК Беларуси возбудил уголовные дела о массовых беспорядках после протестов из-за выборов

Дождь01:23
Коммерсантъ

В Белоруссии после акций протеста возбудили уголовные дела

Коммерсантъ01:22

В России названы новые востребованные профессии

Эксперт отметила, что появления новых профессий можно ожидать в разных отраслях, но прежде всего в интенсивно развивающихся: нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.
В России названы новые востребованные профессии
Российская газета23:41
28

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
152

Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Lenta.ru01:58
67

Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили

Журналистов российского телеканала «Дождь» — корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского и оператора Николая Антипова — отпустили из РУВД Минска, сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко в своем Telegram-канале.
Lenta.ruвчера в 16:38
831

Кравчук на переговорах по Донбассу «обозначит красные линии, как делал в 1991 на беловежской встрече»

Кравчук заявил, что он сам намерен обозначить «красные линии» в переговорном процессе, добавив, что так же он поступал и в 1991 году на встрече, когда шли беловежские переговоры в Вискулях фактически о прекращении существования СССР.
Военное обозрение01:37

Роспотребнадзор рассказал о вреде шаурмы и котлет

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие», — приводит сообщение Роспотребнадзора «РИА Новости» в понедельник, 10 августа.
Известия01:44
1