По фактам массовых протестов в Белоруссии возбудили уголовные дела
Смотрите также
ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги выборов президента
В Башкирии открылся новый корпус онкодиспансера
ЦСКА обыграл «Химки» в стартовом матче чемпионата России по футболу
Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции
Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили
В Минске во время протестов погиб один человек, трое пострадали
Шесть французских туристов убиты в Нигере
NASA пересмотрит «оскорбительные» названия в космосе
Льюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174
Роспотребнадзор рассказал о вреде шаурмы и котлет
Задержанные и раненые появились на акции протеста в Минске
МВД Белоруссии: ситуация с протестами в Минске взята под контроль
В ходе выборов президента в Белоруссии задержали более 90 человек
МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств против митингующих
Следователи осматривают места массовых акций в Минске
ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги выборов президента
Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью
Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России
Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний
В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу
Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
Работающим удаленно россиянам предложили выплачивать северные надбавки
Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю
Глава СК Белоруссии Иван Носкевич заявил, что в республике возбудили уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении белорусской милиции. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
Подробнее о событии