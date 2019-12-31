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ТАССПо факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
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Прокуратура проверит СИЗО Кузбасса после публикации видео с избиением заключенных
Комсомольская правда - Кемерово04:11
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