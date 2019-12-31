Происшествия

ТАССТАССПо факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
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В Кузбассе завели дело после публикации видео с избиением заключенных

РИА Новости07:19

В Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО

Известия07:46

СК завел дело после издевательств над кузбасскими заключенными

Тайга.инфо07:50

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

ТАСС07:28

В Кемеровской области завели уголовное дело об издевательствах над заключенными СИЗО

Дождь07:47

Прокуратура проверит СИЗО Кузбасса после публикации видео с избиением заключенных

Комсомольская правда - Кемерово04:11

Прокуратура организовала проверку по видео об избиении заключённых в кузбасском СИЗО

Газета Кемерова01:50
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Политика

Иран пообещал отомстить американцам за гибель генерала Сулеймани

Ранее сообщалось, что глава специального подразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани стал жертвой ракетного обстрела вблизи международного аэропорта Багдада.
Политическая Экспертиза вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Смолов опубликовал романтичное фото с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов опубликовал снимок с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина на фоне слухов об их романе.
Газета.Ru 07:35
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова раскрыла пол ребенка

Одни желают счастья женщине и говорят, что она будет прекрасной мамой — это видно по тому, как экс-супруга Григорьева-Апполонова заботится о двух старших детях, рожденных в браке со знаменитостью.
StarHit.ru 06:30
Политика

США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера

Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.
Новые Известия 07:49
Общество

Дефицита автомобильного топлива в Белоруссии не ожидается, несмотря на прекращение поставок нефти из России

Дефицита автомобильного топлива в Белоруссии не ожидается, несмотря на прекращение поставок нефти из России с 1-го января, - сообщает Интерфакс со ссылкой на крупнейшего оператора АЗС, государственное предприятие "Белоруснефть".
Эхо Москвы 04:30
Политика

Тысячи людей вышли на улицы Ирана после убийства генерала Сулеймани

Тысячи людей вышли на улицы в Иране после известия об убийстве генерала Корпуса Стражей Исламской революции и главы спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани.
ТК Звезда 06:30
Армия и оружие

Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов

«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Евразия Daily вчера в 07:24
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Общество

Синоптики предсказали аномальную погоду в январе

В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
РИА Новости 07:19
Политика

СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина

Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
РБК 07:23
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
RT на русском вчера в 16:34
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Здоровье

Нездоровый оптимизм здравоохранения

Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
The Moscow Post 04:09
Футбол

Кьер покинет «Аталанту» в январе

Агент защитника Симона Кьера подтвердил, что в январе его клиент покинет «Аталанту».
Спорт-Экспресс 07:55
Общество

Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили

Lenta.ru вчера в 15:39
Энергетика

Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа

Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики.
Ведомости 08:11
Политика

Трамп назвал дату подписания сделки с Китаем

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что первая фаза торговой сделки США и Китая будет подписана 15 января.
News.ru 31.12.19 в 09:39
Происшествия

На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину

В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
RT на русском 01 января в 11:15
Экономика

Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет

Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн.
Известия вчера в 12:15
Политика

В Совфеде прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.
RT на русском 04:21
Армия и оружие

США пытались помешать военно-морским учениям России, Ирана и Китая

Контр-адмирал рассказал, что в ходе совместных военно-морских учений России, Ирана и Китай американцы и их сателлиты провели экстренное совещание с целью помешать проведению совместных военно-морских учений трех стран.
REGNUM вчера в 07:12
Общество

Россияне встали в очередях на границе с Белоруссией

Значительное число россиян решили отправиться в страны Европы через Белоруссию, это привело к образованию очередей на границе, заявили в Государственном пограничном комитете страны.
Московский Комсомолец 06:29
Происшествия

Мать съела сердце девушки сына ради богатства

Lenta.ru 04:02
Спорт

Якобсен победила в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»

Норвежская лыжница Астрид Якобсен одержала победу в масс-старте на 10 километров классическим стилем в рамках этапа "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
РИА Новости 07:57
Шоу-бизнес

Курникова опубликовала милое видео с детьми от Иглесиаса

Теннисистка опубликовала в Instagram милое видео с малышами. На кадрах дети бегут по лужайке, но путь им преграждает сетка.
ТВ Центр 07:18
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru вчера в 04:31
Происшествия

Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
ProGorodChelny.ru 06:13
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