Северо-Западное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело в связи с обрушением железнодорожного моста в Кольском районе Мурманской области. Расследование ведется в рамках статьи "нарушение требований в области транспортной безопасности".

По факту обрушения моста в Мурманской области возбуждено дело

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