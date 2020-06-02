Происшествия
Российская газетаПо факту обрушения моста в Мурманской области возбуждено дело
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело в связи с обрушением железнодорожного моста в Кольском районе Мурманской области. Расследование ведется в рамках статьи "нарушение требований в области транспортной безопасности".
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В Росгвардии прокомментировали спецоперацию на Урале, где погиб человек
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С официальным релизом Valorant разработчики выпустили патч, с которым внесли изменения в баланс оперативников и улучшили регистрацию попаданий пуль.
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На совещании о ситуации на рынке труда Президент поручил выплатить ИП, прекратившим работу с 1 марта 2020 года, пособия по безработице за март, апрель и май.
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Астраханцы примут участие в телешоу «Детский КВН»
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Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Доля Epic Games Store на рынке PC-игр растет
Глава Epic Games Тим Суини в интервью GameSpot рассказал, что магазин EGS уже контролирует около 15% рынка PC-игр.
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В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
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Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
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Происшествия
В Мурманской области рухнул мост
Железнодорожный мост, связывающий Мурманск с остальной Россией обрушился сегодня, 1 июня сообщает ГУ МЧС региона.
ИА Красная Весна вчера в 12:32
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Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
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Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
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Игорь Зиновьев назначен заместителем начальника ГУ МВД Москвы
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Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня
В четверг, 4 июня 2020 года, на видеосервисе Wink от «Ростелеком» стартует премьерный показ давно ожидаемого зрителями сериала «Чики» - о девушках с трассы, покончивших со своим социально безответственным прошлым.
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Представлен ПК-корпус Abkoncore C710S с поддержкой плат E-ATX
Компания Abkoncore представила ПК-корпус C710S, который поддерживает установку материнских плат типоразмера mini-ITX, mATX, ATX и E-ATX.
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