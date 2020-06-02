Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПо факту обрушения моста в Мурманской области возбуждено дело

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело в связи с обрушением железнодорожного моста в Кольском районе Мурманской области. Расследование ведется в рамках статьи "нарушение требований в области транспортной безопасности".
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